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Французы потеряли дар речи от нового подарка Макрона Зеленскому - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:27 15.05.2023 (обновлено: 22:37 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/ukraina-1872022554.html
Французы потеряли дар речи от нового подарка Макрона Зеленскому
Французы потеряли дар речи от нового подарка Макрона Зеленскому - РИА Новости, 15.05.2023
Французы потеряли дар речи от нового подарка Макрона Зеленскому
Читатели Le Figaro раскритиковали французские власти за решение передать киевским властям легкие танки AMX-10RC. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T22:27
2023-05-15T22:37
в мире
франция
украина
эммануэль макрон
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали французские власти за решение передать киевским властям легкие танки AMX-10RC.По мнению комментаторов, Франция поддерживает Украину только на словах, поскольку "эти машины давно устарели и никуда не годятся"."Танки AMX10RC — военный "хит" 1970 года. Зеленский даже не соображает, что ему втюхивают бронированных пенсионеров. Они неплохо послужили в африканских военных переворотах, но никто уже и не помнит, когда именно, так давно это было", — написал пользователь под ником Rhesus."Эти двое не стоят внимания, но подумайте о тех молодых людях, которые во всем этом губят свои жизни. Подумайте об их родителях! Будем надеяться, что дипломатическое решение в конце концов возьмет верх", — отметил Bastiat."Западные страны соревнуются, кто обучит больше украинских солдат. Это может плохо для них закончиться. Ведь это настоящая гонка вооружений — кто даст технику поопаснее", — подытожил Ange.Накануне Эммануэль Макрон провел переговоры с Владимиром Зеленским в Париже. Франция в ближайшие недели намерена обучить несколько украинских батальонов и оснастить их десятками бронемашин и легкими танками AMX-10RC.
https://ria.ru/20230515/ukraina-1872012012.html
https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871924920.html
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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский
В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
Французы потеряли дар речи от нового подарка Макрона Зеленскому

Читатели Le Figaro раскритиковали решение Франции передать Украине танки AMX-10RC

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали французские власти за решение передать киевским властям легкие танки AMX-10RC.
По мнению комментаторов, Франция поддерживает Украину только на словах, поскольку "эти машины давно устарели и никуда не годятся".
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"Танки AMX10RC — военный "хит" 1970 года. Зеленский даже не соображает, что ему втюхивают бронированных пенсионеров. Они неплохо послужили в африканских военных переворотах, но никто уже и не помнит, когда именно, так давно это было", — написал пользователь под ником Rhesus.
"Эти двое не стоят внимания, но подумайте о тех молодых людях, которые во всем этом губят свои жизни. Подумайте об их родителях! Будем надеяться, что дипломатическое решение в конце концов возьмет верх", — отметил Bastiat.
«

"А кто оплачивает поставки оружия Украине? Мы, французы, вообще весь западный мир", — обратил внимание Jean-Luc 67.

"Западные страны соревнуются, кто обучит больше украинских солдат. Это может плохо для них закончиться. Ведь это настоящая гонка вооружений — кто даст технику поопаснее", — подытожил Ange.
Накануне Эммануэль Макрон провел переговоры с Владимиром Зеленским в Париже. Франция в ближайшие недели намерена обучить несколько украинских батальонов и оснастить их десятками бронемашин и легкими танками AMX-10RC.
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Вчера, 16:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
 
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