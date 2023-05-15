https://ria.ru/20230515/ukraina-1872022554.html

Французы потеряли дар речи от нового подарка Макрона Зеленскому

Французы потеряли дар речи от нового подарка Макрона Зеленскому - РИА Новости, 15.05.2023

Французы потеряли дар речи от нового подарка Макрона Зеленскому

Читатели Le Figaro раскритиковали французские власти за решение передать киевским властям легкие танки AMX-10RC. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T22:27

2023-05-15T22:27

2023-05-15T22:37

в мире

франция

украина

эммануэль макрон

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали французские власти за решение передать киевским властям легкие танки AMX-10RC.По мнению комментаторов, Франция поддерживает Украину только на словах, поскольку "эти машины давно устарели и никуда не годятся"."Танки AMX10RC — военный "хит" 1970 года. Зеленский даже не соображает, что ему втюхивают бронированных пенсионеров. Они неплохо послужили в африканских военных переворотах, но никто уже и не помнит, когда именно, так давно это было", — написал пользователь под ником Rhesus."Эти двое не стоят внимания, но подумайте о тех молодых людях, которые во всем этом губят свои жизни. Подумайте об их родителях! Будем надеяться, что дипломатическое решение в конце концов возьмет верх", — отметил Bastiat."Западные страны соревнуются, кто обучит больше украинских солдат. Это может плохо для них закончиться. Ведь это настоящая гонка вооружений — кто даст технику поопаснее", — подытожил Ange.Накануне Эммануэль Макрон провел переговоры с Владимиром Зеленским в Париже. Франция в ближайшие недели намерена обучить несколько украинских батальонов и оснастить их десятками бронемашин и легкими танками AMX-10RC.

https://ria.ru/20230515/ukraina-1872012012.html

https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871924920.html

франция

украина

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, франция, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский