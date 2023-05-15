Рейтинг@Mail.ru
В США назвали главную причину будущего провала украинского контрнаступления - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:54 15.05.2023 (обновлено: 21:39 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/ukraina-1872012012.html
В США назвали главную причину будущего провала украинского контрнаступления
В США назвали главную причину будущего провала украинского контрнаступления - РИА Новости, 15.05.2023
В США назвали главную причину будущего провала украинского контрнаступления
ВСУ откладывают анонсированное западными СМИ контрнаступление, потому что не получили необходимого оружия и сильно уступают российской армии, написал в статье... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T20:54
2023-05-15T21:39
сша
украина
скотт риттер
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
в мире
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870060698_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d014ad168fccda2a8510c2b7db22f1c3.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. ВСУ откладывают анонсированное западными СМИ контрнаступление, потому что не получили необходимого оружия и сильно уступают российской армии, написал в статье для Sputnik офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Остается открытым вопрос: когда Украина будет считать, что у нее достаточно сил для проведения успешной наступательной операции? Ответ, скорее всего, "никогда", — говорится в материале.По мнению военного, Киеву серьезно не хватает солдат, а обученные в странах НАТО девять бригад не смогут оказать ощутимого эффекта. Глупо делать ставку и на выделяемое Украине западное вооружение, считает эксперт.Американский военный также отметил активное использование Россией беспилотников. Трудно представить, как Киев сможет провести успешную атаку против вооруженных сил при нынешнем положении дел, заключил он.В понедельник Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что Украине нужно еще немного времени для контрнаступления. Ранее украинский президент объяснял, что ВСУ могут перейти в атаку уже сейчас, но "потеряют много людей".
https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871994983.html
https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870060698_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_d0fc17b4908bbbd08a00ea92e255f57c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, скотт риттер, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, в мире, киев
США, Украина, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире, Специальная военная операция на Украине, Киев
В США назвали главную причину будущего провала украинского контрнаступления

Американский офицер Риттер критически оценил способность ВСУ начать контрнаступление

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий стреляет из гранатомета по российским позициям
Украинский военнослужащий стреляет из гранатомета по российским позициям - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий стреляет из гранатомета по российским позициям . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. ВСУ откладывают анонсированное западными СМИ контрнаступление, потому что не получили необходимого оружия и сильно уступают российской армии, написал в статье для Sputnik офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Остается открытым вопрос: когда Украина будет считать, что у нее достаточно сил для проведения успешной наступательной операции? Ответ, скорее всего, "никогда", — говорится в материале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В США рассказали о позорном поступке Зеленского после атаки на Кремль
Вчера, 19:22
По мнению военного, Киеву серьезно не хватает солдат, а обученные в странах НАТО девять бригад не смогут оказать ощутимого эффекта. Глупо делать ставку и на выделяемое Украине западное вооружение, считает эксперт.
«
"Россия смогла адаптироваться к реалиям современного сражения. Применение привезенных из США артиллерийских систем, включая HIMARS, сведено на нет за счет возросшего профессионализма российских операторов и внедрения новых тактик", — объяснил Риттер.
Американский военный также отметил активное использование Россией беспилотников. Трудно представить, как Киев сможет провести успешную атаку против вооруженных сил при нынешнем положении дел, заключил он.
В понедельник Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что Украине нужно еще немного времени для контрнаступления. Ранее украинский президент объяснял, что ВСУ могут перейти в атаку уже сейчас, но "потеряют много людей".
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Реванш: Запад готовился к войне с Россией тридцать лет
14 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаСкотт РиттерВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОВ миреКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала