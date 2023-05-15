https://ria.ru/20230515/ukraina-1872012012.html

В США назвали главную причину будущего провала украинского контрнаступления

В США назвали главную причину будущего провала украинского контрнаступления - РИА Новости, 15.05.2023

В США назвали главную причину будущего провала украинского контрнаступления

ВСУ откладывают анонсированное западными СМИ контрнаступление, потому что не получили необходимого оружия и сильно уступают российской армии, написал в статье... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T20:54

2023-05-15T20:54

2023-05-15T21:39

сша

украина

скотт риттер

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. ВСУ откладывают анонсированное западными СМИ контрнаступление, потому что не получили необходимого оружия и сильно уступают российской армии, написал в статье для Sputnik офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Остается открытым вопрос: когда Украина будет считать, что у нее достаточно сил для проведения успешной наступательной операции? Ответ, скорее всего, "никогда", — говорится в материале.По мнению военного, Киеву серьезно не хватает солдат, а обученные в странах НАТО девять бригад не смогут оказать ощутимого эффекта. Глупо делать ставку и на выделяемое Украине западное вооружение, считает эксперт.Американский военный также отметил активное использование Россией беспилотников. Трудно представить, как Киев сможет провести успешную атаку против вооруженных сил при нынешнем положении дел, заключил он.В понедельник Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что Украине нужно еще немного времени для контрнаступления. Ранее украинский президент объяснял, что ВСУ могут перейти в атаку уже сейчас, но "потеряют много людей".

https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871994983.html

https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html

сша

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

сша, украина, скотт риттер, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, в мире, киев