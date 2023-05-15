https://ria.ru/20230515/ukraina-1872005095.html

Небензя пристыдил Запад за безразличие к призывам Киева убивать россиян

Небензя пристыдил Запад за безразличие к призывам Киева убивать россиян - РИА Новости, 15.05.2023

Небензя пристыдил Запад за безразличие к призывам Киева убивать россиян

Постпред России при ООН Василий Небензя пристыдил Запад за безразличие к призывам Киева убивать россиян. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T20:07

2023-05-15T20:07

2023-05-15T21:26

в мире

украина

россия

василий небензя

оон

дарья дугина

сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ООН, 15 мая — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя пристыдил Запад за безразличие к призывам Киева убивать россиян.Дипломат напомнил о недавнем высказывании главы разведки Украины Кирилла Буданова, который прямо заявил о готовности "убивать россиян по всему миру". В качестве примера он привел попытку Киева подготовить покушения на руководителей Республики Крым, которую пресекла ФСБ в начале мая. "А государственное информационное агентство Украины УНИАН после покушения на Захара Прилепина опубликовало опрос, кого из российских деятелей следует уничтожить следующим. Что это, если не открытое подстрекательство к терроризму? Как вообще могут мириться с этим жители Франции, США и других стран, которые знают о терактах не понаслышке?" — спросил Небензя.Российский постпред также обратился с вопросом к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и другим международных организациям, как они могут молчать в этой ситуации.В начале мая начальник украинского ГУР Кирилл Буданов, отвечая в интервью Yahoo News на вопрос о возможной причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной, заявил, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова расценила это высказывание как признание того, что администрация США спонсирует терроризм.

https://ria.ru/20230515/priznanie-1872000840.html

https://ria.ru/20230508/peskov-1870442758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, василий небензя, оон, дарья дугина, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев, захар прилепин