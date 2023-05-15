Небензя пристыдил Запад за безразличие к призывам Киева убивать россиян
Постпред России при ООН Небензя указал на подстрекательства к терроризму со стороны Киева
© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета Безопасности ООН. 15 мая 2023
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета Безопасности ООН. 15 мая 2023
ООН, 15 мая — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя пристыдил Запад за безразличие к призывам Киева убивать россиян.
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"При попустительстве западных покровителей Киев не гнушается и откровенно террористическими методами. В ряду его преступлений — теракт на Крымском мосту, убийства журналистов Дарьи Дугиной, Максима Фомина и покушение на Захара Прилепина, в результате которого погиб его товарищ Александр Шубин", — сказал он на заседании Совбеза Всемирной организации.
Дипломат напомнил о недавнем высказывании главы разведки Украины Кирилла Буданова, который прямо заявил о готовности "убивать россиян по всему миру". В качестве примера он привел попытку Киева подготовить покушения на руководителей Республики Крым, которую пресекла ФСБ в начале мая.
"А государственное информационное агентство Украины УНИАН после покушения на Захара Прилепина опубликовало опрос, кого из российских деятелей следует уничтожить следующим. Что это, если не открытое подстрекательство к терроризму? Как вообще могут мириться с этим жители Франции, США и других стран, которые знают о терактах не понаслышке?" — спросил Небензя.
Российский постпред также обратился с вопросом к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и другим международных организациям, как они могут молчать в этой ситуации.
В начале мая начальник украинского ГУР Кирилл Буданов, отвечая в интервью Yahoo News на вопрос о возможной причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной, заявил, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова расценила это высказывание как признание того, что администрация США спонсирует терроризм.