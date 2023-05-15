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Небензя пристыдил Запад за безразличие к призывам Киева убивать россиян - РИА Новости, 15.05.2023
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20:07 15.05.2023 (обновлено: 21:26 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/ukraina-1872005095.html
Небензя пристыдил Запад за безразличие к призывам Киева убивать россиян
Небензя пристыдил Запад за безразличие к призывам Киева убивать россиян - РИА Новости, 15.05.2023
Небензя пристыдил Запад за безразличие к призывам Киева убивать россиян
Постпред России при ООН Василий Небензя пристыдил Запад за безразличие к призывам Киева убивать россиян. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T20:07
2023-05-15T21:26
в мире
украина
россия
василий небензя
оон
дарья дугина
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ООН, 15 мая — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя пристыдил Запад за безразличие к призывам Киева убивать россиян.Дипломат напомнил о недавнем высказывании главы разведки Украины Кирилла Буданова, который прямо заявил о готовности "убивать россиян по всему миру". В качестве примера он привел попытку Киева подготовить покушения на руководителей Республики Крым, которую пресекла ФСБ в начале мая. "А государственное информационное агентство Украины УНИАН после покушения на Захара Прилепина опубликовало опрос, кого из российских деятелей следует уничтожить следующим. Что это, если не открытое подстрекательство к терроризму? Как вообще могут мириться с этим жители Франции, США и других стран, которые знают о терактах не понаслышке?" — спросил Небензя.Российский постпред также обратился с вопросом к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и другим международных организациям, как они могут молчать в этой ситуации.В начале мая начальник украинского ГУР Кирилл Буданов, отвечая в интервью Yahoo News на вопрос о возможной причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной, заявил, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова расценила это высказывание как признание того, что администрация США спонсирует терроризм.
https://ria.ru/20230515/priznanie-1872000840.html
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в мире, украина, россия, василий небензя, оон, дарья дугина, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев, захар прилепин
В мире, Украина, Россия, Василий Небензя, ООН, Дарья Дугина, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Киев, Захар Прилепин
Небензя пристыдил Запад за безразличие к призывам Киева убивать россиян

Постпред России при ООН Небензя указал на подстрекательства к терроризму со стороны Киева

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета Безопасности ООН. 15 мая 2023
Заседание Совета Безопасности ООН. 15 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета Безопасности ООН. 15 мая 2023
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ООН, 15 мая — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя пристыдил Запад за безразличие к призывам Киева убивать россиян.
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"При попустительстве западных покровителей Киев не гнушается и откровенно террористическими методами. В ряду его преступлений — теракт на Крымском мосту, убийства журналистов Дарьи Дугиной, Максима Фомина и покушение на Захара Прилепина, в результате которого погиб его товарищ Александр Шубин", — сказал он на заседании Совбеза Всемирной организации.

Дипломат напомнил о недавнем высказывании главы разведки Украины Кирилла Буданова, который прямо заявил о готовности "убивать россиян по всему миру". В качестве примера он привел попытку Киева подготовить покушения на руководителей Республики Крым, которую пресекла ФСБ в начале мая.
"А государственное информационное агентство Украины УНИАН после покушения на Захара Прилепина опубликовало опрос, кого из российских деятелей следует уничтожить следующим. Что это, если не открытое подстрекательство к терроризму? Как вообще могут мириться с этим жители Франции, США и других стран, которые знают о терактах не понаслышке?" — спросил Небензя.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Небензя указал на признание Запада в прямом участии в конфликте на Украине
Вчера, 19:40
Российский постпред также обратился с вопросом к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и другим международных организациям, как они могут молчать в этой ситуации.
В начале мая начальник украинского ГУР Кирилл Буданов, отвечая в интервью Yahoo News на вопрос о возможной причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной, заявил, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова расценила это высказывание как признание того, что администрация США спонсирует терроризм.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
В Кремле резко ответили на слова главы разведки Украины об убийстве россиян
8 мая, 11:51
 
В миреУкраинаРоссияВасилий НебензяООНДарья ДугинаСШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КиевЗахар Прилепин
 
 
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