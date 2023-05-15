https://ria.ru/20230515/ukraina-1871940917.html

Германия передаст Украине еще четыре системы ПВО IRIS-T

Германия передаст Украине еще четыре системы ПВО IRIS-T - РИА Новости, 15.05.2023

Германия передаст Украине еще четыре системы ПВО IRIS-T

Германия в рамках нового пакета помощи направит 4 дополнительные системы ПВО IRIS-T на Украину, заявила в понедельник официальный представитель министерства... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:03

2023-05-15T17:03

2023-05-15T17:03

специальная военная операция на украине

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германия

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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Германия в рамках нового пакета помощи направит 4 дополнительные системы ПВО IRIS-T на Украину, заявила в понедельник официальный представитель министерства обороны Надине Крюгер на брифинге кабинета министров страны. "В общей сложности это означает 8 систем – две уже поставлены, одна находится в процессе поставки и пять будут поставлены позднее", - заявила она, отвечая на просьбу журналиста назвать общее количество систем ПВО IRIS-T. Поскольку Германия ранее уже обещала поставить четыре единицы этого типа ПВО, на новый пакет помощи приходится четыре дополнительные системы. Ранее правительство Германии согласовало новый пакет помощи Украине общей стоимостью в 2,7 миллиардов евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230509/patriot-1870672885.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, нато, ситуация в днр и лнр