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Эксперт рассказал о преимуществах плана Китая по Украине - РИА Новости, 15.05.2023
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15:33 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/ukraina-1871908498.html
Эксперт рассказал о преимуществах плана Китая по Украине
Эксперт рассказал о преимуществах плана Китая по Украине - РИА Новости, 15.05.2023
Эксперт рассказал о преимуществах плана Китая по Украине
Инициатива Китая из 12 пунктов, касающаяся ситуации на Украине, - это единственный на сегодняшний день план, способный лечь в основу урегулирования конфликта,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:33
2023-05-15T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
россия
институт стран азии и африки
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Инициатива Китая из 12 пунктов, касающаяся ситуации на Украине, - это единственный на сегодняшний день план, способный лечь в основу урегулирования конфликта, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов. "Я напомню, что Китай публиковал свой план, это называется Инициатива Китая из 12 пунктов, касающихся позиции по мирному урегулированию ситуации в Украине. ...Этот план оказался жизнеспособным, потому что его кто-то критикует, кто-то ему следует, но, самое главное, он стал предметом для обсуждения", - сказал эксперт на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". "Это единственный на сегодняшний день вариант, выдвинутый структурным образом, который может лечь в основу хоть какого-то урегулирования", - добавил Маслов. Эксперт отметил, что Китай готов применить ряд рычагов для урегулирования ситуации, несмотря на "размытые формулировки" инициативы. По его словам, Пекин "реально, а не декларативно" заинтересован в этом вопросе, поскольку в инициативе предложено прекратить боевые действия, а потом начать вести переговоры. Маслов также заявил, что на фоне конфликта начала формироваться новая общность стран, которые "понимают, что все меры, которые сегодня предприняты против России, могут быть предприняты против любой страны, в том числе и против Китая". По его словам, эти страны могут быть не связаны договорными отношениями, но у них есть общие мотивы и ценности. Эксперт также подчеркнул, что существует и противостояние инициативам КНР по урегулированию конфликта. "...Не все страны заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Прежде всего, США не заинтересованы совсем. Поскольку план, на мой взгляд, очень простой - это создание постоянно длящегося конфликта в Европе и создание конфликта в Азии, то есть вокруг Тайваня. Таким образом, Китай и Россия, основные соперники США, буду завязаны на долгие годы в эти конфликты", - сказал Маслов.
https://ria.ru/20230515/peregovory-1871758899.html
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в мире, китай, украина, россия, институт стран азии и африки
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Россия, Институт стран Азии и Африки
Эксперт рассказал о преимуществах плана Китая по Украине

Эксперт Маслов назвал план КНР единственным пока вариантом для урегулирования на Украине

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Инициатива Китая из 12 пунктов, касающаяся ситуации на Украине, - это единственный на сегодняшний день план, способный лечь в основу урегулирования конфликта, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов.
"Я напомню, что Китай публиковал свой план, это называется Инициатива Китая из 12 пунктов, касающихся позиции по мирному урегулированию ситуации в Украине. ...Этот план оказался жизнеспособным, потому что его кто-то критикует, кто-то ему следует, но, самое главное, он стал предметом для обсуждения", - сказал эксперт на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
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"Это единственный на сегодняшний день вариант, выдвинутый структурным образом, который может лечь в основу хоть какого-то урегулирования", - добавил Маслов.
Эксперт отметил, что Китай готов применить ряд рычагов для урегулирования ситуации, несмотря на "размытые формулировки" инициативы. По его словам, Пекин "реально, а не декларативно" заинтересован в этом вопросе, поскольку в инициативе предложено прекратить боевые действия, а потом начать вести переговоры.
Маслов также заявил, что на фоне конфликта начала формироваться новая общность стран, которые "понимают, что все меры, которые сегодня предприняты против России, могут быть предприняты против любой страны, в том числе и против Китая". По его словам, эти страны могут быть не связаны договорными отношениями, но у них есть общие мотивы и ценности.
Эксперт также подчеркнул, что существует и противостояние инициативам КНР по урегулированию конфликта.
"...Не все страны заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Прежде всего, США не заинтересованы совсем. Поскольку план, на мой взгляд, очень простой - это создание постоянно длящегося конфликта в Европе и создание конфликта в Азии, то есть вокруг Тайваня. Таким образом, Китай и Россия, основные соперники США, буду завязаны на долгие годы в эти конфликты", - сказал Маслов.
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