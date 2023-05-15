https://ria.ru/20230515/ukraina-1871869760.html

Великобритания заявила, что не планирует отправлять Украине истребители

Великобритания заявила, что не планирует отправлять Украине истребители - РИА Новости, 15.05.2023

Великобритания заявила, что не планирует отправлять Украине истребители

В офисе премьера Британии заявили, что страна не планирует отправлять истребители Украине. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:15

2023-05-15T14:15

2023-05-15T14:30

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В офисе премьера Британии заявили, что страна не планирует отправлять истребители Украине."Таких планов нет", - ответил представитель премьера Британии Риши Сунака на вопрос о планах предоставить Киеву истребители, его слова приводит агентство Рейтер.Ранее Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Лондон, планирует провести переговоры с премьером Великобритании Риши Сунаком. В пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте правительства Великобритании. сообщалось, что страна летом начнет обучение украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230515/obuchenie-1871785102.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, великобритания, риши сунак, нато, ситуация в днр и лнр