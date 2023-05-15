Рейтинг@Mail.ru
Великобритания заявила, что не планирует отправлять Украине истребители - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 15.05.2023 (обновлено: 14:30 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/ukraina-1871869760.html
Великобритания заявила, что не планирует отправлять Украине истребители
Великобритания заявила, что не планирует отправлять Украине истребители - РИА Новости, 15.05.2023
Великобритания заявила, что не планирует отправлять Украине истребители
В офисе премьера Британии заявили, что страна не планирует отправлять истребители Украине. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:15
2023-05-15T14:30
в мире
украина
великобритания
специальная военная операция на украине
риши сунак
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152662/23/1526622361_0:48:1037:631_1920x0_80_0_0_2e2a9537e940736ce79bcb7475292307.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В офисе премьера Британии заявили, что страна не планирует отправлять истребители Украине."Таких планов нет", - ответил представитель премьера Британии Риши Сунака на вопрос о планах предоставить Киеву истребители, его слова приводит агентство Рейтер.Ранее Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Лондон, планирует провести переговоры с премьером Великобритании Риши Сунаком. В пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте правительства Великобритании. сообщалось, что страна летом начнет обучение украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230515/obuchenie-1871785102.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152662/23/1526622361_42:0:963:691_1920x0_80_0_0_e532b590b9f206611a78eaf04b654f4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, риши сунак, нато, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Великобритания, Специальная военная операция на Украине, Риши Сунак, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Великобритания заявила, что не планирует отправлять Украине истребители

СМИ: офис Сунака заявил, что Великобритания не планирует отправлять Украине истребители

© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В офисе премьера Британии заявили, что страна не планирует отправлять истребители Украине.
"Таких планов нет", - ответил представитель премьера Британии Риши Сунака на вопрос о планах предоставить Киеву истребители, его слова приводит агентство Рейтер.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Лондон, планирует провести переговоры с премьером Великобритании Риши Сунаком. В пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте правительства Великобритании. сообщалось, что страна летом начнет обучение украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Пилоты в кабине самолета - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Британия летом начнет обучение украинских пилотов
Вчера, 11:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияРиши СунакНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала