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Белый дом обсуждает новый пакет военной помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 15.05.2023
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12:34 15.05.2023 (обновлено: 13:11 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/ukraina-1871805385.html
Белый дом обсуждает новый пакет военной помощи Украине, пишут СМИ
Белый дом обсуждает новый пакет военной помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 15.05.2023
Белый дом обсуждает новый пакет военной помощи Украине, пишут СМИ
Белый дом обсуждает выделение нового пакета военной помощи Украине, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:34
2023-05-15T13:11
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Белый дом обсуждает выделение нового пакета военной помощи Украине, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.По его словам, пока неясно, как могут измениться потребности Украины во время или после наступления, но Вашингтон "полностью привержен" оказывать поддержку Киеву в течение длительного времени.Издание отмечает, что на этот раз предложение Белого дома может столкнуться с яростными дебатами в конгрессе по поводу потолка госдолга и почти наверняка встретит сопротивление со стороны небольшой, но громкой группы республиканцев, которые хотят сократить расходы на Украину.Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от Конгресса поднять потолок без всяких условий. А Палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, глава американского минфина Джанет Йеллен предупреждала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.Ранее в отчетном документе Пентагона сообщалось, что общий объем военной помощи США Украине превысил 37,6 миллиарда долларов с начала работы администрации президента страны Джо Байдена.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230515/istrebiteli-1871744596.html
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в мире, украина, сша
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Белый дом обсуждает новый пакет военной помощи Украине, пишут СМИ

Politico: Белый дом обсуждает выделение нового пакета военной помощи Украине

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Белый дом обсуждает выделение нового пакета военной помощи Украине, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.
«
"Белый дом обсуждает новый пакет, и он будет рассчитан на продолжение поступления Украине поддержки", - приводит издание слова чиновника.
По его словам, пока неясно, как могут измениться потребности Украины во время или после наступления, но Вашингтон "полностью привержен" оказывать поддержку Киеву в течение длительного времени.
Издание отмечает, что на этот раз предложение Белого дома может столкнуться с яростными дебатами в конгрессе по поводу потолка госдолга и почти наверняка встретит сопротивление со стороны небольшой, но громкой группы республиканцев, которые хотят сократить расходы на Украину.
Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от Конгресса поднять потолок без всяких условий. А Палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, глава американского минфина Джанет Йеллен предупреждала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.
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Ранее в отчетном документе Пентагона сообщалось, что общий объем военной помощи США Украине превысил 37,6 миллиарда долларов с начала работы администрации президента страны Джо Байдена.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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