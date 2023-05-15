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Forbes: Россия нанесла жесткие удары по "большим пушкам" НАТО на Украине
Forbes: Россия нанесла жесткие удары по "большим пушкам" НАТО на Украине - РИА Новости, 15.05.2023
Forbes: Россия нанесла жесткие удары по "большим пушкам" НАТО на Украине
Россия активно уничтожает украинскую артиллерию, в том числе переданную ВСУ западными странами, пишет Крейг Хупер в статье для Forbes. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:10
2023-05-15T10:10
2023-05-15T15:52
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия активно уничтожает украинскую артиллерию, в том числе переданную ВСУ западными странами, пишет Крейг Хупер в статье для Forbes. "Потери Украины очень жесткие. Из примерно 152 больших 155-миллиметровых буксируемых гаубиц M777, которые официально прибыли на Украину, более трети уже повреждены или уничтожены", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Россия нейтрализует и самоходную артиллерию, особенно страдают британские AHS Krab и американские M109. "Потери составляют от 18 до 21 процента. Из более чем 180 поставленных по меньшей мере 36 были повреждены или уничтожены", — пишет Хупер. Российские войска успешно справляются с подавлением зарубежной техники, полученной украинской армией от Запада. Так, почти ежедневно сообщается о ликвидации сразу нескольких артиллерийских орудий и РСЗО.
https://ria.ru/20230515/makron-1871745214.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Киев, Украина
Forbes: Россия нанесла жесткие удары по "большим пушкам" НАТО на Украине
Автор Forbes Хупер: Россия нанесла жесткие удары по артиллерии НАТО на Украине
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости.
Россия активно уничтожает украинскую артиллерию, в том числе переданную ВСУ западными странами, пишет Крейг Хупер в статье для Forbes
.
"Потери Украины очень жесткие. Из примерно 152 больших 155-миллиметровых буксируемых гаубиц M777, которые официально прибыли на Украину, более трети уже повреждены или уничтожены", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Россия нейтрализует и самоходную артиллерию, особенно страдают британские AHS Krab и американские M109.
"Потери составляют от 18 до 21 процента. Из более чем 180 поставленных по меньшей мере 36 были повреждены или уничтожены", — пишет Хупер.
Российские войска успешно справляются с подавлением зарубежной техники, полученной украинской армией от Запада. Так, почти ежедневно сообщается о ликвидации сразу нескольких артиллерийских орудий и РСЗО.
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