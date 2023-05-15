https://ria.ru/20230515/ukraina-1871756617.html

Forbes: Россия нанесла жесткие удары по "большим пушкам" НАТО на Украине

Forbes: Россия нанесла жесткие удары по "большим пушкам" НАТО на Украине - РИА Новости, 15.05.2023

Forbes: Россия нанесла жесткие удары по "большим пушкам" НАТО на Украине

Россия активно уничтожает украинскую артиллерию, в том числе переданную ВСУ западными странами, пишет Крейг Хупер в статье для Forbes. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T10:10

2023-05-15T10:10

2023-05-15T15:52

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия активно уничтожает украинскую артиллерию, в том числе переданную ВСУ западными странами, пишет Крейг Хупер в статье для Forbes. "Потери Украины очень жесткие. Из примерно 152 больших 155-миллиметровых буксируемых гаубиц M777, которые официально прибыли на Украину, более трети уже повреждены или уничтожены", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Россия нейтрализует и самоходную артиллерию, особенно страдают британские AHS Krab и американские M109. "Потери составляют от 18 до 21 процента. Из более чем 180 поставленных по меньшей мере 36 были повреждены или уничтожены", — пишет Хупер. Российские войска успешно справляются с подавлением зарубежной техники, полученной украинской армией от Запада. Так, почти ежедневно сообщается о ликвидации сразу нескольких артиллерийских орудий и РСЗО.

https://ria.ru/20230515/makron-1871745214.html

https://ria.ru/20230515/slovakiya-1871321076.html

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вооруженные силы украины, россия, в мире, киев, украина