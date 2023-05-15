Франция намерена оснастить ВСУ легкими танками AMX-10RC
Франция намерена оснастить несколько украинских батальонов легкими танками AMX-10RC
CC BY-SA 4.0 / Officier communication du 4e RCh / AMX-10 RC en manoeuvre (cropped)Французский колесный танк AMX-10RC
CC BY-SA 4.0 / Officier communication du 4e RCh / AMX-10 RC en manoeuvre (cropped)
Французский колесный танк AMX-10RC. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Франция в ближайшие недели намерена обучить несколько украинских батальонов и оснастить их десятками бронемашин и легкими танками AMX-10RC, говорится в совместном заявлении французского президента Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.
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"В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов десятками единиц бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC", - говорится в заявлении, выдержку из которого приводит агентство Франс Пресс.
По сообщению агентства, Макрон и Зеленский отметили, что считают необходимым "усиление коллективного давления на Россию посредством дальнейших санкций, чтобы ослабить способность России продолжать свою незаконную агрессивную войну".
Зеленский в субботу посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье - Германию, где встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. После этого он отправился во Францию и встретился там с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.