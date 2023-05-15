https://ria.ru/20230515/udar-1871948320.html

Киев не удержится от соблазна ударить по России, заявили в дипмиссии

Киев не удержится от соблазна ударить по России, заявили в дипмиссии - РИА Новости, 15.05.2023

Киев не удержится от соблазна ударить по России, заявили в дипмиссии

Киевский режим не удержится от соблазна ударить поставляемым Западом новым дальнобойным вооружением по территории России, говорится в комментарии посольства РФ... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:23

2023-05-15T17:23

2023-05-15T17:23

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Киевский режим не удержится от соблазна ударить поставляемым Западом новым дальнобойным вооружением по территории России, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости. В понедельник в Лондоне заявили, что премьер-министр страны Риши Сунак намерен объявить о новом военном пакете для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности. "Нет сомнений, что режим в Киеве не удержится от соблазна использовать поступающие с Запада все более продвинутые дальнобойные вооружения, включая запрошенную натовскую истребительную авиацию, чтобы сеять смерть, разрушение и террор среди мирного населения Донбасса, Крыма и других российских регионов", - говорится в комментарии посольства. В дипмиссии также отметили, что в ходе своего очередного визита в Великобританию Владимир Зеленский "отчитался перед своими кураторами о первых применениях уже поставленных ВСУ крылатых ракет Storm Shadow", которые были использованы для нанесения ударов по жилым кварталам Луганска. Ранее Минобороны РФ впервые сообщило, что российская ПВО сбила крылатую ракету Storm Shadow. Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. С тех пор Киев несколько раз нанёс удары этими ракетами по Луганску. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа. Передача Лондоном дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву ведет к серьезной эскалации украинского конфликта, отмечал МИД РФ.

https://ria.ru/20230515/istrebiteli-1871886473.html

https://ria.ru/20230514/kontrnastuplenie-1871630311.html

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