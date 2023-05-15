Рейтинг@Mail.ru
Киев не удержится от соблазна ударить по России, заявили в дипмиссии - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/udar-1871948320.html
Киев не удержится от соблазна ударить по России, заявили в дипмиссии
Киев не удержится от соблазна ударить по России, заявили в дипмиссии - РИА Новости, 15.05.2023
Киев не удержится от соблазна ударить по России, заявили в дипмиссии
Киевский режим не удержится от соблазна ударить поставляемым Западом новым дальнобойным вооружением по территории России, говорится в комментарии посольства РФ... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T17:23
2023-05-15T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
великобритания
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935514_26:0:3082:1719_1920x0_80_0_0_6abd73323f497121539bd8c6f1ac92b1.jpg
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Киевский режим не удержится от соблазна ударить поставляемым Западом новым дальнобойным вооружением по территории России, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости. В понедельник в Лондоне заявили, что премьер-министр страны Риши Сунак намерен объявить о новом военном пакете для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности. "Нет сомнений, что режим в Киеве не удержится от соблазна использовать поступающие с Запада все более продвинутые дальнобойные вооружения, включая запрошенную натовскую истребительную авиацию, чтобы сеять смерть, разрушение и террор среди мирного населения Донбасса, Крыма и других российских регионов", - говорится в комментарии посольства. В дипмиссии также отметили, что в ходе своего очередного визита в Великобританию Владимир Зеленский "отчитался перед своими кураторами о первых применениях уже поставленных ВСУ крылатых ракет Storm Shadow", которые были использованы для нанесения ударов по жилым кварталам Луганска. Ранее Минобороны РФ впервые сообщило, что российская ПВО сбила крылатую ракету Storm Shadow. Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. С тех пор Киев несколько раз нанёс удары этими ракетами по Луганску. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа. Передача Лондоном дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву ведет к серьезной эскалации украинского конфликта, отмечал МИД РФ.
https://ria.ru/20230515/istrebiteli-1871886473.html
https://ria.ru/20230514/kontrnastuplenie-1871630311.html
россия
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935514_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_728cf65c7a2c3d7385e998b3ca1c8090.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Великобритания, Украина
Киев не удержится от соблазна ударить по России, заявили в дипмиссии

Посольство в Лондоне: Киев не удержится от соблазна ударить по России оружием с Запада

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Киевский режим не удержится от соблазна ударить поставляемым Западом новым дальнобойным вооружением по территории России, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В понедельник в Лондоне заявили, что премьер-министр страны Риши Сунак намерен объявить о новом военном пакете для Украины, в который в том числе войдут зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в резиденции Чекерс - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
СМИ: Зеленский и Сунак обсудили создание "коалиции по истребителям"
Вчера, 14:45
"Нет сомнений, что режим в Киеве не удержится от соблазна использовать поступающие с Запада все более продвинутые дальнобойные вооружения, включая запрошенную натовскую истребительную авиацию, чтобы сеять смерть, разрушение и террор среди мирного населения Донбасса, Крыма и других российских регионов", - говорится в комментарии посольства.
В дипмиссии также отметили, что в ходе своего очередного визита в Великобританию Владимир Зеленский "отчитался перед своими кураторами о первых применениях уже поставленных ВСУ крылатых ракет Storm Shadow", которые были использованы для нанесения ударов по жилым кварталам Луганска.
Ранее Минобороны РФ впервые сообщило, что российская ПВО сбила крылатую ракету Storm Shadow.
Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. С тех пор Киев несколько раз нанёс удары этими ракетами по Луганску. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа. Передача Лондоном дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву ведет к серьезной эскалации украинского конфликта, отмечал МИД РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Зеленский: у Киева нет сил и оружия вести контрнаступление вглубь России
14 мая, 13:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВеликобританияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала