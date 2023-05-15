Эксперт сделал неожиданный вывод после первого тура выборов в Турции

АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Результаты голосования и сам ход предвыборной кампании в Турции опровергают муссируемые в ряде ведущих иностранных СМИ утверждения о якобы антидемократической ситуации в стране, давлении на СМИ, об авторитарном стиле правления действующего президента Тайипа Эрдогана, заявил РИА Новости руководитель Каспийского центра пространственного анализа, доктор философии по экономике, специалист по Турции Ильгар Велизаде. По его словам, есть и желание внешних сил вмешаться и направить ход кампании в нужное им русло. На президентских выборах в Турции Эрдоган набирает более 49% голосов, его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", Кемаль Кылычдароглу - почти 45% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в стране, сообщил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Подсчеты итогов зарубежного голосования пока продолжаются. По предварительным результатам парламентских выборов, озвученным СМИ, альянс правящей партии получит подавляющее большинство мест в парламенте. Окончательные результаты объявит ЦИК Турции, как и подтверждение проведения второго тура президентских выборов. По данным СМИ, по итогам обработки 100% бюллетеней с более 192 тысяч урн Высшая избирательная комиссия признала недействительными более 1 миллиона 21 тысячи голосов из 53,9 миллиона. Явка превысила 88,8%. Выборы завершатся в первом туре, если один из кандидатов наберет 50% голосов. В противном случае победитель определится во втором туре 28 мая. Итоговые результаты должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете Турции.
Избиратель опускает бюллетени в урну на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле
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АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Результаты голосования и сам ход предвыборной кампании в Турции опровергают муссируемые в ряде ведущих иностранных СМИ утверждения о якобы антидемократической ситуации в стране, давлении на СМИ, об авторитарном стиле правления действующего президента Тайипа Эрдогана, заявил РИА Новости руководитель Каспийского центра пространственного анализа, доктор философии по экономике, специалист по Турции Ильгар Велизаде.
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"Результаты, да и сам ход предвыборной кампании в Турции опровергает муссируемые в ряде ведущих иностранных СМИ нарративы о якобы антидемократической ситуации в стране, давлении на СМИ, об авторитарном стиле правления Эрдогана. Выборы в Турции происходили в условиях жесточайшей политической конкуренции, как результат - второй тур президентских выборов. Конечно, основные кандидаты бросили все свои ресурсы на борьбу, поэтому второй тур может проходить в еще более ожесточенной борьбе. Оба кандидата - и Эрдоган и Кылычдароглу - говорят об изменении конституции, о будущих конституционных реформах, вот почему эти выборы по настоящему судьбоносны для страны", - сказал эксперт.
В Кремле прокомментировали выборы в Турции
Вчера, 12:46
По его словам, есть и желание внешних сил вмешаться и направить ход кампании в нужное им русло.
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"Такой сценарий является абсолютно недопустимым, и оппозиция, и власти Турции дали понять, что не допустят манипулирования ситуацией извне. В какой-то степени выборы в этой стране стали тестом политической системы страны, избирательной системы, тестом общества на предмет ответственности за будущее своей страны", - подчеркнул Велизаде.
На президентских выборах в Турции Эрдоган набирает более 49% голосов, его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", Кемаль Кылычдароглу - почти 45% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в стране, сообщил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Подсчеты итогов зарубежного голосования пока продолжаются.
Судьба Турции висит на волоске. Виновата, разумеется, Москва
13 мая, 08:00
По предварительным результатам парламентских выборов, озвученным СМИ, альянс правящей партии получит подавляющее большинство мест в парламенте.
Окончательные результаты объявит ЦИК Турции, как и подтверждение проведения второго тура президентских выборов. По данным СМИ, по итогам обработки 100% бюллетеней с более 192 тысяч урн Высшая избирательная комиссия признала недействительными более 1 миллиона 21 тысячи голосов из 53,9 миллиона. Явка превысила 88,8%. Выборы завершатся в первом туре, если один из кандидатов наберет 50% голосов. В противном случае победитель определится во втором туре 28 мая. Итоговые результаты должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете Турции.
Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
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