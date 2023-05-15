https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871920836.html

Эксперт сделал неожиданный вывод после первого тура выборов в Турции

Эксперт сделал неожиданный вывод после первого тура выборов в Турции - РИА Новости, 15.05.2023

Эксперт сделал неожиданный вывод после первого тура выборов в Турции

Результаты голосования и сам ход предвыборной кампании в Турции опровергают муссируемые в ряде ведущих иностранных СМИ утверждения о якобы антидемократической... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T16:07

2023-05-15T16:07

2023-05-15T16:07

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Результаты голосования и сам ход предвыборной кампании в Турции опровергают муссируемые в ряде ведущих иностранных СМИ утверждения о якобы антидемократической ситуации в стране, давлении на СМИ, об авторитарном стиле правления действующего президента Тайипа Эрдогана, заявил РИА Новости руководитель Каспийского центра пространственного анализа, доктор философии по экономике, специалист по Турции Ильгар Велизаде. По его словам, есть и желание внешних сил вмешаться и направить ход кампании в нужное им русло. На президентских выборах в Турции Эрдоган набирает более 49% голосов, его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", Кемаль Кылычдароглу - почти 45% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в стране, сообщил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Подсчеты итогов зарубежного голосования пока продолжаются. По предварительным результатам парламентских выборов, озвученным СМИ, альянс правящей партии получит подавляющее большинство мест в парламенте. Окончательные результаты объявит ЦИК Турции, как и подтверждение проведения второго тура президентских выборов. По данным СМИ, по итогам обработки 100% бюллетеней с более 192 тысяч урн Высшая избирательная комиссия признала недействительными более 1 миллиона 21 тысячи голосов из 53,9 миллиона. Явка превысила 88,8%. Выборы завершатся в первом туре, если один из кандидатов наберет 50% голосов. В противном случае победитель определится во втором туре 28 мая. Итоговые результаты должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете Турции.

https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871810574.html

https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган