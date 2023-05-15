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Эксперт сделал неожиданный вывод после первого тура выборов в Турции - РИА Новости, 15.05.2023
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16:07 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871920836.html
Эксперт сделал неожиданный вывод после первого тура выборов в Турции
Эксперт сделал неожиданный вывод после первого тура выборов в Турции - РИА Новости, 15.05.2023
Эксперт сделал неожиданный вывод после первого тура выборов в Турции
Результаты голосования и сам ход предвыборной кампании в Турции опровергают муссируемые в ряде ведущих иностранных СМИ утверждения о якобы антидемократической... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:07
2023-05-15T16:07
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Результаты голосования и сам ход предвыборной кампании в Турции опровергают муссируемые в ряде ведущих иностранных СМИ утверждения о якобы антидемократической ситуации в стране, давлении на СМИ, об авторитарном стиле правления действующего президента Тайипа Эрдогана, заявил РИА Новости руководитель Каспийского центра пространственного анализа, доктор философии по экономике, специалист по Турции Ильгар Велизаде. По его словам, есть и желание внешних сил вмешаться и направить ход кампании в нужное им русло. На президентских выборах в Турции Эрдоган набирает более 49% голосов, его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", Кемаль Кылычдароглу - почти 45% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в стране, сообщил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Подсчеты итогов зарубежного голосования пока продолжаются. По предварительным результатам парламентских выборов, озвученным СМИ, альянс правящей партии получит подавляющее большинство мест в парламенте. Окончательные результаты объявит ЦИК Турции, как и подтверждение проведения второго тура президентских выборов. По данным СМИ, по итогам обработки 100% бюллетеней с более 192 тысяч урн Высшая избирательная комиссия признала недействительными более 1 миллиона 21 тысячи голосов из 53,9 миллиона. Явка превысила 88,8%. Выборы завершатся в первом туре, если один из кандидатов наберет 50% голосов. В противном случае победитель определится во втором туре 28 мая. Итоговые результаты должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете Турции.
https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871810574.html
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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган
Эксперт сделал неожиданный вывод после первого тура выборов в Турции

Эксперт Велизаде: выборы в Турции опровергают утверждения об авторитаризме Эрдогана

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИзбиратель опускает бюллетени в урну на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле
Избиратель опускает бюллетени в урну на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Избиратель опускает бюллетени в урну на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле
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АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Результаты голосования и сам ход предвыборной кампании в Турции опровергают муссируемые в ряде ведущих иностранных СМИ утверждения о якобы антидемократической ситуации в стране, давлении на СМИ, об авторитарном стиле правления действующего президента Тайипа Эрдогана, заявил РИА Новости руководитель Каспийского центра пространственного анализа, доктор философии по экономике, специалист по Турции Ильгар Велизаде.
«
"Результаты, да и сам ход предвыборной кампании в Турции опровергает муссируемые в ряде ведущих иностранных СМИ нарративы о якобы антидемократической ситуации в стране, давлении на СМИ, об авторитарном стиле правления Эрдогана. Выборы в Турции происходили в условиях жесточайшей политической конкуренции, как результат - второй тур президентских выборов. Конечно, основные кандидаты бросили все свои ресурсы на борьбу, поэтому второй тур может проходить в еще более ожесточенной борьбе. Оба кандидата - и Эрдоган и Кылычдароглу - говорят об изменении конституции, о будущих конституционных реформах, вот почему эти выборы по настоящему судьбоносны для страны", - сказал эксперт.
Женщина голосует на избирательном участке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В Кремле прокомментировали выборы в Турции
Вчера, 12:46
По его словам, есть и желание внешних сил вмешаться и направить ход кампании в нужное им русло.
«

"Такой сценарий является абсолютно недопустимым, и оппозиция, и власти Турции дали понять, что не допустят манипулирования ситуацией извне. В какой-то степени выборы в этой стране стали тестом политической системы страны, избирательной системы, тестом общества на предмет ответственности за будущее своей страны", - подчеркнул Велизаде.

На президентских выборах в Турции Эрдоган набирает более 49% голосов, его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", Кемаль Кылычдароглу - почти 45% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в стране, сообщил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Подсчеты итогов зарубежного голосования пока продолжаются.
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборной кампании в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Судьба Турции висит на волоске. Виновата, разумеется, Москва
13 мая, 08:00
По предварительным результатам парламентских выборов, озвученным СМИ, альянс правящей партии получит подавляющее большинство мест в парламенте.
Окончательные результаты объявит ЦИК Турции, как и подтверждение проведения второго тура президентских выборов. По данным СМИ, по итогам обработки 100% бюллетеней с более 192 тысяч урн Высшая избирательная комиссия признала недействительными более 1 миллиона 21 тысячи голосов из 53,9 миллиона. Явка превысила 88,8%. Выборы завершатся в первом туре, если один из кандидатов наберет 50% голосов. В противном случае победитель определится во втором туре 28 мая. Итоговые результаты должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете Турции.
Выборы 13-го президента Турции
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Турции выбирают 13-го президента страны и новый состав парламента.

Женщина с ребенком на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле

В воскресенье в Турции выбирают 13-го президента страны и новый состав парламента.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 10
© AFP 2023 / CAN EROK

В первых с 1923 года прямых выборах президента Турции, прошедших 10 августа 2014 года, победил Реджеп Тайип Эрдоган. Он был переизбран на второй срок 24 июня 2018 года.

Сотрудники избирательной комиссии готовят бюллетени на избирательном участке в Адане

В первых с 1923 года прямых выборах президента Турции, прошедших 10 августа 2014 года, победил Реджеп Тайип Эрдоган. Он был переизбран на второй срок 24 июня 2018 года.

© AFP 2023 / CAN EROK
2 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле

Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, назначен на 28 мая.

Очередь возле избирательного участка в Стамбуле, где проходит голосование на всеобщих выборах

Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, назначен на 28 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 10
© AP Photo

Главный соперник действующего президента — Кемаль Кылычдароглу выстроил избирательную кампанию на противопоставлении Эрдогану, пытаясь привлечь тех, кто по тем или иным причинам недоволен властью.

Кемаль Кылычдароглу голосует на избирательном участке в Анкаре

Главный соперник действующего президента — Кемаль Кылычдароглу выстроил избирательную кампанию на противопоставлении Эрдогану, пытаясь привлечь тех, кто по тем или иным причинам недоволен властью.

© AP Photo
5 из 10
© AP Photo / Metin Yoksu

Одновременно с президентскими в Турции проходят выборы в парламент — Великое национальное собрание, которое состоит из 600 депутатов, избираемых на пять лет.

Женщина голосует на избирательном участке в Диярбакыре, Турция

Одновременно с президентскими в Турции проходят выборы в парламент — Великое национальное собрание, которое состоит из 600 депутатов, избираемых на пять лет.

© AP Photo / Metin Yoksu
6 из 10
© AP Photo / Ali Unal

В нынешнем парламенте два крупных альянса: Республиканский (правящий) и Народный (оппозиция). Для участия в выборах зарегистрировались 24 политические партии и 151 независимый кандидат.

Мужчина получает бюллетени на избирательном участке в Анкаре

В нынешнем парламенте два крупных альянса: Республиканский (правящий) и Народный (оппозиция). Для участия в выборах зарегистрировались 24 политические партии и 151 независимый кандидат.

© AP Photo / Ali Unal
7 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Ожидается, что в стране проголосуют свыше 60 миллионов избирателей, еще три миллиона граждан, проживающих за рубежом, досрочно проголосовали с 27 апреля по 9 мая.

Женщина на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле

Ожидается, что в стране проголосуют свыше 60 миллионов избирателей, еще три миллиона граждан, проживающих за рубежом, досрочно проголосовали с 27 апреля по 9 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись в воскресенье в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), закроются в 17:00.

Члены избирательной комиссии на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле

Избирательные участки открылись в воскресенье в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), закроются в 17:00.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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9 из 10
© AFP 2023 / UMIT TURHAN COSKUN

Предварительные результаты выборов в Турции объявят к полуночи.

Мужчина на избирательном участке в Стамбуле

Предварительные результаты выборов в Турции объявят к полуночи.

© AFP 2023 / UMIT TURHAN COSKUN
10 из 10

В воскресенье в Турции выбирают 13-го президента страны и новый состав парламента.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 10

В первых с 1923 года прямых выборах президента Турции, прошедших 10 августа 2014 года, победил Реджеп Тайип Эрдоган. Он был переизбран на второй срок 24 июня 2018 года.

© AFP 2023 / CAN EROK
2 из 10

Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 10

Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, назначен на 28 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 10

Главный соперник действующего президента — Кемаль Кылычдароглу выстроил избирательную кампанию на противопоставлении Эрдогану, пытаясь привлечь тех, кто по тем или иным причинам недоволен властью.

© AP Photo
5 из 10

Одновременно с президентскими в Турции проходят выборы в парламент — Великое национальное собрание, которое состоит из 600 депутатов, избираемых на пять лет.

© AP Photo / Metin Yoksu
6 из 10

В нынешнем парламенте два крупных альянса: Республиканский (правящий) и Народный (оппозиция). Для участия в выборах зарегистрировались 24 политические партии и 151 независимый кандидат.

© AP Photo / Ali Unal
7 из 10

Ожидается, что в стране проголосуют свыше 60 миллионов избирателей, еще три миллиона граждан, проживающих за рубежом, досрочно проголосовали с 27 апреля по 9 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 10

Избирательные участки открылись в воскресенье в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), закроются в 17:00.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 10

Предварительные результаты выборов в Турции объявят к полуночи.

© AFP 2023 / UMIT TURHAN COSKUN
10 из 10
 
В миреТурцияКемаль КылычдароглуПрезидентские выборы в ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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