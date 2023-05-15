https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871917233.html
Агитация для второго тура выборов президента Турции начнется в понедельник
Агитация для второго тура выборов президента Турции начнется в понедельник - РИА Новости, 15.05.2023
Агитация для второго тура выборов президента Турции начнется в понедельник
Глава Высшего избирательного совета (YSK) Турции Ахмет Енер заявил, что агитационная кампания для второго тура президентских выборов в стране началась в... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:57
2023-05-15T15:57
2023-05-15T15:57
в мире
турция
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Глава Высшего избирательного совета (YSK) Турции Ахмет Енер заявил, что агитационная кампания для второго тура президентских выборов в стране началась в понедельник. Ранее Енер официально объявил проведение второго тура выборов в стране 28 мая. "Cогласно 13 пункту закона N6271 период агитационной кампании начался", - заявил Енер на брифинге в понедельник. Ранее Енер сообщил, по состоянию на 15.15 (время совпадает с мск) Эрдоган получает 49.51% голосов, Кылычдароглу 44.88%, Оган 5.17%, при этом все еще не подсчитаны результаты более 35 тысяч бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом. Подсчет голосов с участков в Турции завершен на 100%.
https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871858730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Президентские выборы в Турции
Агитация для второго тура выборов президента Турции начнется в понедельник
Глава ЦИК Турции: агитационная кампания для второго тура выборов начнется в понедельник
АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Глава Высшего избирательного совета (YSK) Турции Ахмет Енер заявил, что агитационная кампания для второго тура президентских выборов в стране началась в понедельник.
Ранее Енер официально объявил проведение второго тура выборов в стране 28 мая.
"Cогласно 13 пункту закона N6271 период агитационной кампании начался", - заявил Енер на брифинге в понедельник.
Ранее Енер сообщил, по состоянию на 15.15 (время совпадает с мск) Эрдоган получает 49.51% голосов, Кылычдароглу 44.88%, Оган 5.17%, при этом все еще не подсчитаны результаты более 35 тысяч бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом. Подсчет голосов с участков в Турции завершен на 100%.
"Турция на пределе". Почему Эрдоган не смог переизбраться