https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871815610.html

Песков высказался насчет угрозы вмешательства США в турецкие выборы

Песков высказался насчет угрозы вмешательства США в турецкие выборы - РИА Новости, 15.05.2023

Песков высказался насчет угрозы вмешательства США в турецкие выборы

Турция в состоянии обеспечить транспарентные выборы и не допустить незаконных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозу... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:58

2023-05-15T12:58

2023-05-15T12:58

в мире

турция

дмитрий песков

россия

сша

президентские выборы в турции

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Турция в состоянии обеспечить транспарентные выборы и не допустить незаконных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозу вмешательства США в турецкие выборы. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган набирает более 49% голосов по итогам прошедшего 14 мая голосования на выборах главы государства, его соперник Кемаль Кылычдароглу – почти 45% голосов, сообщил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер в понедельник, озвучив данные после обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в стране. Выборы завершатся в первом туре, если один из кандидатов наберет 50% голосов. В противном случае победитель определится во втором туре 28 мая. Эксперты считают второй тур выборов неизбежным. Он отметил, что Кремль в вышесказанном не сомневается.

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россия

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, дмитрий песков, россия, сша, президентские выборы в турции