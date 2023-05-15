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В Кремле прокомментировали выборы в Турции - РИА Новости, 15.05.2023
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12:46 15.05.2023 (обновлено: 13:27 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871810574.html
В Кремле прокомментировали выборы в Турции
В Кремле прокомментировали выборы в Турции - РИА Новости, 15.05.2023
В Кремле прокомментировали выборы в Турции
Кремль с большим вниманием наблюдает за новостями о выборах в Турции и с уважением отнесется к выбору турецкого народа, заявил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:46
2023-05-15T13:27
турция
в мире
выборы в турции
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Кремль с большим вниманием наблюдает за новостями о выборах в Турции и с уважением отнесется к выбору турецкого народа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, РФ с уважением относится и отнесется к выбору турецкого народа.На президентских выборах в Турции Тайип Эрдоган набирает более 49% голосов, его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", Кемаль Кылычдароглу – почти 45% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в стране, сообщил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Подсчеты итогов зарубежного голосования пока продолжаются.По предварительным результатам парламентских выборов, озвученным СМИ, альянс правящей партии получит подавляющее большинство мест в парламенте.Окончательные результаты объявит ЦИК Турции, как и подтверждение проведения второго тура президентских выборов.Ночью Эрдоган на встрече с избирателями в Анкаре заявил, что окончательные данные голосования пока неизвестны, но он уверен в том, что "дело закончится в первом туре".Выборы завершатся в первом туре, если один из кандидатов наберет 50% голосов. В противном случае победитель определится во втором туре 28 мая.
https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871815610.html
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турция, в мире, выборы в турции, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, дмитрий песков
Турция, В мире, Выборы в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали выборы в Турции

Песков: в Кремле наблюдают за выборами в Турции и с уважением отнесутся к выбору ее народа

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина голосует на избирательном участке в Стамбуле
Женщина голосует на избирательном участке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина голосует на избирательном участке в Стамбуле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Кремль с большим вниманием наблюдает за новостями о выборах в Турции и с уважением отнесется к выбору турецкого народа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Нас объединяет с Турецкой Республикой очень широкий комплекс взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях. Будь то энергетика, туризм, торговля, сельское хозяйство, автоперевозки, авиаперевозки и так далее и тому подобное. Это то сотрудничество, которое носит истинно взаимовыгодный характер, то есть оно абсолютно отвечает интересам и турецкого народа, и народа Российской Федерации, именно поэтому, конечно, мы с большим интересом и большим вниманием наблюдаем за теми новостями, которые приходят в эти дни из Турции", - сказал Песков.
Участница митинга сторонников действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Песков высказался насчет угрозы вмешательства США в турецкие выборы
Вчера, 12:58
По его словам, РФ с уважением относится и отнесется к выбору турецкого народа.
«
"В любом случае рассчитываем на то, что наше сотрудничество будет продолжаться, углубляться и расширяться", - сказал Песков журналистам.
На президентских выборах в Турции Тайип Эрдоган набирает более 49% голосов, его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", Кемаль Кылычдароглу – почти 45% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в стране, сообщил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Подсчеты итогов зарубежного голосования пока продолжаются.
По предварительным результатам парламентских выборов, озвученным СМИ, альянс правящей партии получит подавляющее большинство мест в парламенте.
Предвыборная агитация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на улице в Диярбакыре - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Процедура выборов президента Турции
14 мая, 00:42
Окончательные результаты объявит ЦИК Турции, как и подтверждение проведения второго тура президентских выборов.
Ночью Эрдоган на встрече с избирателями в Анкаре заявил, что окончательные данные голосования пока неизвестны, но он уверен в том, что "дело закончится в первом туре".
Выборы завершатся в первом туре, если один из кандидатов наберет 50% голосов. В противном случае победитель определится во втором туре 28 мая.
Выборы 13-го президента Турции
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Турции выбирают 13-го президента страны и новый состав парламента.

Женщина с ребенком на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле

В воскресенье в Турции выбирают 13-го президента страны и новый состав парламента.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 10
© AFP 2023 / CAN EROK

В первых с 1923 года прямых выборах президента Турции, прошедших 10 августа 2014 года, победил Реджеп Тайип Эрдоган. Он был переизбран на второй срок 24 июня 2018 года.

Сотрудники избирательной комиссии готовят бюллетени на избирательном участке в Адане

В первых с 1923 года прямых выборах президента Турции, прошедших 10 августа 2014 года, победил Реджеп Тайип Эрдоган. Он был переизбран на второй срок 24 июня 2018 года.

© AFP 2023 / CAN EROK
2 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у избирательного участка во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле

Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, назначен на 28 мая.

Очередь возле избирательного участка в Стамбуле, где проходит голосование на всеобщих выборах

Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, назначен на 28 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 10
© AP Photo

Главный соперник действующего президента — Кемаль Кылычдароглу выстроил избирательную кампанию на противопоставлении Эрдогану, пытаясь привлечь тех, кто по тем или иным причинам недоволен властью.

Кемаль Кылычдароглу голосует на избирательном участке в Анкаре

Главный соперник действующего президента — Кемаль Кылычдароглу выстроил избирательную кампанию на противопоставлении Эрдогану, пытаясь привлечь тех, кто по тем или иным причинам недоволен властью.

© AP Photo
5 из 10
© AP Photo / Metin Yoksu

Одновременно с президентскими в Турции проходят выборы в парламент — Великое национальное собрание, которое состоит из 600 депутатов, избираемых на пять лет.

Женщина голосует на избирательном участке в Диярбакыре, Турция

Одновременно с президентскими в Турции проходят выборы в парламент — Великое национальное собрание, которое состоит из 600 депутатов, избираемых на пять лет.

© AP Photo / Metin Yoksu
6 из 10
© AP Photo / Ali Unal

В нынешнем парламенте два крупных альянса: Республиканский (правящий) и Народный (оппозиция). Для участия в выборах зарегистрировались 24 политические партии и 151 независимый кандидат.

Мужчина получает бюллетени на избирательном участке в Анкаре

В нынешнем парламенте два крупных альянса: Республиканский (правящий) и Народный (оппозиция). Для участия в выборах зарегистрировались 24 политические партии и 151 независимый кандидат.

© AP Photo / Ali Unal
7 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Ожидается, что в стране проголосуют свыше 60 миллионов избирателей, еще три миллиона граждан, проживающих за рубежом, досрочно проголосовали с 27 апреля по 9 мая.

Женщина на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле

Ожидается, что в стране проголосуют свыше 60 миллионов избирателей, еще три миллиона граждан, проживающих за рубежом, досрочно проголосовали с 27 апреля по 9 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись в воскресенье в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), закроются в 17:00.

Члены избирательной комиссии на избирательном участке во время голосования на всеобщих выборах в Стамбуле

Избирательные участки открылись в воскресенье в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), закроются в 17:00.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 10
© AFP 2023 / UMIT TURHAN COSKUN

Предварительные результаты выборов в Турции объявят к полуночи.

Мужчина на избирательном участке в Стамбуле

Предварительные результаты выборов в Турции объявят к полуночи.

© AFP 2023 / UMIT TURHAN COSKUN
10 из 10

В воскресенье в Турции выбирают 13-го президента страны и новый состав парламента.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 10

В первых с 1923 года прямых выборах президента Турции, прошедших 10 августа 2014 года, победил Реджеп Тайип Эрдоган. Он был переизбран на второй срок 24 июня 2018 года.

© AFP 2023 / CAN EROK
2 из 10

Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 10

Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, назначен на 28 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 10

Главный соперник действующего президента — Кемаль Кылычдароглу выстроил избирательную кампанию на противопоставлении Эрдогану, пытаясь привлечь тех, кто по тем или иным причинам недоволен властью.

© AP Photo
5 из 10

Одновременно с президентскими в Турции проходят выборы в парламент — Великое национальное собрание, которое состоит из 600 депутатов, избираемых на пять лет.

© AP Photo / Metin Yoksu
6 из 10

В нынешнем парламенте два крупных альянса: Республиканский (правящий) и Народный (оппозиция). Для участия в выборах зарегистрировались 24 политические партии и 151 независимый кандидат.

© AP Photo / Ali Unal
7 из 10

Ожидается, что в стране проголосуют свыше 60 миллионов избирателей, еще три миллиона граждан, проживающих за рубежом, досрочно проголосовали с 27 апреля по 9 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 10

Избирательные участки открылись в воскресенье в 08:00 по местному времени (совпадает с мск), закроются в 17:00.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 10

Предварительные результаты выборов в Турции объявят к полуночи.

© AFP 2023 / UMIT TURHAN COSKUN
10 из 10
 
ТурцияВ миреВыборы в ТурцииРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуДмитрий Песков
 
 
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