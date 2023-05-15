https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871810574.html

В Кремле прокомментировали выборы в Турции

В Кремле прокомментировали выборы в Турции - РИА Новости, 15.05.2023

В Кремле прокомментировали выборы в Турции

Кремль с большим вниманием наблюдает за новостями о выборах в Турции и с уважением отнесется к выбору турецкого народа, заявил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:46

2023-05-15T12:46

2023-05-15T13:27

турция

в мире

выборы в турции

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Кремль с большим вниманием наблюдает за новостями о выборах в Турции и с уважением отнесется к выбору турецкого народа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, РФ с уважением относится и отнесется к выбору турецкого народа.На президентских выборах в Турции Тайип Эрдоган набирает более 49% голосов, его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", Кемаль Кылычдароглу – почти 45% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в стране, сообщил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Подсчеты итогов зарубежного голосования пока продолжаются.По предварительным результатам парламентских выборов, озвученным СМИ, альянс правящей партии получит подавляющее большинство мест в парламенте.Окончательные результаты объявит ЦИК Турции, как и подтверждение проведения второго тура президентских выборов.Ночью Эрдоган на встрече с избирателями в Анкаре заявил, что окончательные данные голосования пока неизвестны, но он уверен в том, что "дело закончится в первом туре".Выборы завершатся в первом туре, если один из кандидатов наберет 50% голосов. В противном случае победитель определится во втором туре 28 мая.

https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871815610.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, в мире, выборы в турции, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, дмитрий песков