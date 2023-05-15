В Кремле прокомментировали выборы в Турции

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Кремль с большим вниманием наблюдает за новостями о выборах в Турции и с уважением отнесется к выбору турецкого народа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, РФ с уважением относится и отнесется к выбору турецкого народа.На президентских выборах в Турции Тайип Эрдоган набирает более 49% голосов, его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", Кемаль Кылычдароглу – почти 45% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в стране, сообщил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Подсчеты итогов зарубежного голосования пока продолжаются.По предварительным результатам парламентских выборов, озвученным СМИ, альянс правящей партии получит подавляющее большинство мест в парламенте.Окончательные результаты объявит ЦИК Турции, как и подтверждение проведения второго тура президентских выборов.Ночью Эрдоган на встрече с избирателями в Анкаре заявил, что окончательные данные голосования пока неизвестны, но он уверен в том, что "дело закончится в первом туре".Выборы завершатся в первом туре, если один из кандидатов наберет 50% голосов. В противном случае победитель определится во втором туре 28 мая.
Женщина голосует на избирательном участке в Стамбуле
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Кремль с большим вниманием наблюдает за новостями о выборах в Турции и с уважением отнесется к выбору турецкого народа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Нас объединяет с Турецкой Республикой очень широкий комплекс взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях. Будь то энергетика, туризм, торговля, сельское хозяйство, автоперевозки, авиаперевозки и так далее и тому подобное. Это то сотрудничество, которое носит истинно взаимовыгодный характер, то есть оно абсолютно отвечает интересам и турецкого народа, и народа Российской Федерации, именно поэтому, конечно, мы с большим интересом и большим вниманием наблюдаем за теми новостями, которые приходят в эти дни из Турции", - сказал Песков.
Песков высказался насчет угрозы вмешательства США в турецкие выборы
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По его словам, РФ с уважением относится и отнесется к выбору турецкого народа.
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"В любом случае рассчитываем на то, что наше сотрудничество будет продолжаться, углубляться и расширяться", - сказал Песков журналистам.
На президентских выборах в Турции Тайип Эрдоган набирает более 49% голосов, его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", Кемаль Кылычдароглу – почти 45% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в стране, сообщил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Подсчеты итогов зарубежного голосования пока продолжаются.
По предварительным результатам парламентских выборов, озвученным СМИ, альянс правящей партии получит подавляющее большинство мест в парламенте.
Процедура выборов президента Турции
14 мая, 00:42
Окончательные результаты объявит ЦИК Турции, как и подтверждение проведения второго тура президентских выборов.
Ночью Эрдоган на встрече с избирателями в Анкаре заявил, что окончательные данные голосования пока неизвестны, но он уверен в том, что "дело закончится в первом туре".
Выборы завершатся в первом туре, если один из кандидатов наберет 50% голосов. В противном случае победитель определится во втором туре 28 мая.
Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
Сейчас на президентское кресло претендуют три кандидата, но ожидается, что основная борьба развернется между действующим главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
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