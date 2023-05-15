https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871756962.html

Эрдоган набирает 49,40 процента голосов по данным 99 процентов участков

Эрдоган набирает 49,40 процента голосов по данным 99 процентов участков - РИА Новости, 15.05.2023

Эрдоган набирает 49,40 процента голосов по данным 99 процентов участков

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 49% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в стране, сообщил глава... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T10:12

2023-05-15T10:12

2023-05-15T15:38

турция

президентские выборы в турции

в мире

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 15 мая — РИА Новости. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 49% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в стране, сообщил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер."В целом по стране открыты 99,3% из более чем 192 тысяч урн, не открыты 27 урн. Что касается зарубежного голосования, открыты 84% урн, не открыты еще более полутора тысяч урн", — сообщил руководитель избиркома.По ситуации на 09:45, за Эрдогана отдали свои голоса 49,4% избирателей, за Кылычдароглу — 44,96%, за — Огана 5,2%.Как заявил действующий президент минувшей ночью на встрече с избирателями в Анкаре, он уверен в том, что "дело закончится в первом туре".Для победы в первом туре кандидат должен набрать 50% голосов. В противном случае президента изберут во втором туре 28 мая.На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кемаль Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.

https://ria.ru/20230514/vybory-1871294370.html

https://ria.ru/20230514/erdogan-1871048100.html

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Ольга Фомченкова

турция, президентские выборы в турции, в мире, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган