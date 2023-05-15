https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871743226.html
Партия Эрдогана получает большинство мест в парламенте
Партия Эрдогана получает большинство мест в парламенте - РИА Новости, 15.05.2023
Партия Эрдогана получает большинство мест в парламенте
"Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AKP) получает подавляющее большинство мест в парламенте, следует из... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:07
2023-05-15T09:07
2023-05-15T09:39
в мире
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. "Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AKP) получает подавляющее большинство мест в парламенте, следует из опубликованных телеканалом TRT предварительных данных после обработки бюллетеней со всех участков в Турции.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. ТВ публикует предварительные результаты согласно поступившим от агентства Anadolu данным. Окончательные результаты объявит ЦИК Турции.По этим данным, правящая партия получила более 35% голосов, что гарантирует 266 мест, а вместе с союзной ей Партией националистического движения (MHP) 53,2% голосов и партией Yeniden Refah - более 320 мандатов в в 600-местном парламенте.Недействительными признаны более 1,3 миллиона голосов.Оппозиционный "Народный альянс" из шести партий получил более 35% голосов, "Альянс труда и свободы" во главе с прокурдской Левой Зеленой партией – более 10%.В парламенте 27-го созыва, избранном в 2018 году, у правящей AKP 295 мандатов.
https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871738491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, народный альянс
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции, Народный альянс
Партия Эрдогана получает большинство мест в парламенте
Альянс во главе с партией Эрдогана получает большинство мест в турецком парламенте
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости.
"Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AKP) получает подавляющее большинство мест в парламенте, следует из опубликованных телеканалом TRT
предварительных данных после обработки бюллетеней со всех участков в Турции.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. ТВ публикует предварительные результаты согласно поступившим от агентства Anadolu данным. Окончательные результаты объявит ЦИК Турции.
По этим данным, правящая партия получила более 35% голосов, что гарантирует 266 мест, а вместе с союзной ей Партией националистического движения (MHP) 53,2% голосов и партией Yeniden Refah - более 320 мандатов в в 600-местном парламенте.
Недействительными признаны более 1,3 миллиона голосов.
Оппозиционный "Народный альянс
" из шести партий получил более 35% голосов, "Альянс труда и свободы" во главе с прокурдской Левой Зеленой партией – более 10%.
В парламенте 27-го созыва, избранном в 2018 году, у правящей AKP 295 мандатов.
В Турции обработали сто процентов бюллетеней на выборах президента