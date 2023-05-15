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Партия Эрдогана получает большинство мест в парламенте - РИА Новости, 15.05.2023
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09:07 15.05.2023 (обновлено: 09:39 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871743226.html
Партия Эрдогана получает большинство мест в парламенте
Партия Эрдогана получает большинство мест в парламенте - РИА Новости, 15.05.2023
Партия Эрдогана получает большинство мест в парламенте
"Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AKP) получает подавляющее большинство мест в парламенте, следует из... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:07
2023-05-15T09:39
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
народный альянс
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. "Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AKP) получает подавляющее большинство мест в парламенте, следует из опубликованных телеканалом TRT предварительных данных после обработки бюллетеней со всех участков в Турции.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. ТВ публикует предварительные результаты согласно поступившим от агентства Anadolu данным. Окончательные результаты объявит ЦИК Турции.По этим данным, правящая партия получила более 35% голосов, что гарантирует 266 мест, а вместе с союзной ей Партией националистического движения (MHP) 53,2% голосов и партией Yeniden Refah - более 320 мандатов в в 600-местном парламенте.Недействительными признаны более 1,3 миллиона голосов.Оппозиционный "Народный альянс" из шести партий получил более 35% голосов, "Альянс труда и свободы" во главе с прокурдской Левой Зеленой партией – более 10%.В парламенте 27-го созыва, избранном в 2018 году, у правящей AKP 295 мандатов.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, народный альянс
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции, Народный альянс
Партия Эрдогана получает большинство мест в парламенте

Альянс во главе с партией Эрдогана получает большинство мест в турецком парламенте

© AFP 2023 / ILYAS AKENGINПодсчет голосов на избирательном участке в Диярбакыре
Подсчет голосов на избирательном участке в Диярбакыре - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AFP 2023 / ILYAS AKENGIN
Подсчет голосов на избирательном участке в Диярбакыре. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. "Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AKP) получает подавляющее большинство мест в парламенте, следует из опубликованных телеканалом TRT предварительных данных после обработки бюллетеней со всех участков в Турции.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. ТВ публикует предварительные результаты согласно поступившим от агентства Anadolu данным. Окончательные результаты объявит ЦИК Турции.
По этим данным, правящая партия получила более 35% голосов, что гарантирует 266 мест, а вместе с союзной ей Партией националистического движения (MHP) 53,2% голосов и партией Yeniden Refah - более 320 мандатов в в 600-местном парламенте.
Недействительными признаны более 1,3 миллиона голосов.
Оппозиционный "Народный альянс" из шести партий получил более 35% голосов, "Альянс труда и свободы" во главе с прокурдской Левой Зеленой партией – более 10%.
В парламенте 27-го созыва, избранном в 2018 году, у правящей AKP 295 мандатов.
Сотрудник избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Стамбуле во время подсчета голосов по итогам всеобщих выборов - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В Турции обработали сто процентов бюллетеней на выборах президента
Вчера, 08:11
 
В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганПрезидентские выборы в ТурцииНародный альянс
 
 
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