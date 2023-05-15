https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871743226.html

Партия Эрдогана получает большинство мест в парламенте

Партия Эрдогана получает большинство мест в парламенте - РИА Новости, 15.05.2023

Партия Эрдогана получает большинство мест в парламенте

"Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AKP) получает подавляющее большинство мест в парламенте, следует из... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T09:07

2023-05-15T09:07

2023-05-15T09:39

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

народный альянс

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. "Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AKP) получает подавляющее большинство мест в парламенте, следует из опубликованных телеканалом TRT предварительных данных после обработки бюллетеней со всех участков в Турции.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. ТВ публикует предварительные результаты согласно поступившим от агентства Anadolu данным. Окончательные результаты объявит ЦИК Турции.По этим данным, правящая партия получила более 35% голосов, что гарантирует 266 мест, а вместе с союзной ей Партией националистического движения (MHP) 53,2% голосов и партией Yeniden Refah - более 320 мандатов в в 600-местном парламенте.Недействительными признаны более 1,3 миллиона голосов.Оппозиционный "Народный альянс" из шести партий получил более 35% голосов, "Альянс труда и свободы" во главе с прокурдской Левой Зеленой партией – более 10%.В парламенте 27-го созыва, избранном в 2018 году, у правящей AKP 295 мандатов.

https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871738491.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, народный альянс