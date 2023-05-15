Рейтинг@Mail.ru
В Турции обработали сто процентов бюллетеней на выборах президента - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 15.05.2023 (обновлено: 09:06 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871738491.html
В Турции обработали сто процентов бюллетеней на выборах президента
В Турции обработали сто процентов бюллетеней на выборах президента - РИА Новости, 15.05.2023
В Турции обработали сто процентов бюллетеней на выборах президента
По итогам подсчета всех бюллетеней на выборах президента Турции, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T08:11
2023-05-15T09:06
турция
президентские выборы в турции
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871684255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1cf5f50c20f5ab2719daee2443fe6f7.jpg
СТАМБУЛ, 15 мая — РИА Новости. По итогам подсчета всех бюллетеней на выборах президента Турции, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 45,06%, сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на предварительные результаты голосования от агентства Anadolu.Синан Оган занимает третье место с 5,28%, он пока не объявлял, кого поддержит в случае проведения второго тура.Окончательные результаты объявит Высшая избирательная комиссия Турции, она же примет решение насчет второго тура выборов.Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать более 50 процентов голосов.Избирком признал недействительными более 1,21 миллиона голосов из 53,9 миллиона. Явка превысила 88,8%. Подсчеты голосов с зарубежных участков продолжаются.Первый тур президентских выборов в Турции состоялся 14 мая. На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.
https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871727912.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871684255_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_dc9d818c9ce967b0a54cefd5401e053c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, президентские выборы в турции, в мире
Турция, Президентские выборы в Турции, В мире
В Турции обработали сто процентов бюллетеней на выборах президента

Эрдоган получает 49,24% голосов после обработки 100% бюллетеней на выборах в Турции

© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанкСотрудник избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Стамбуле во время подсчета голосов по итогам всеобщих выборов
Сотрудник избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Стамбуле во время подсчета голосов по итогам всеобщих выборов - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
Сотрудник избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Стамбуле во время подсчета голосов по итогам всеобщих выборов
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 15 мая — РИА Новости. По итогам подсчета всех бюллетеней на выборах президента Турции, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 45,06%, сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на предварительные результаты голосования от агентства Anadolu.
Синан Оган занимает третье место с 5,28%, он пока не объявлял, кого поддержит в случае проведения второго тура.
Окончательные результаты объявит Высшая избирательная комиссия Турции, она же примет решение насчет второго тура выборов.
Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать более 50 процентов голосов.
Избирком признал недействительными более 1,21 миллиона голосов из 53,9 миллиона. Явка превысила 88,8%. Подсчеты голосов с зарубежных участков продолжаются.
Первый тур президентских выборов в Турции состоялся 14 мая. На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.
Кемаль Кылычдароглу после голосования на избирательном участке в Анкаре - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Кылычдароглу заявил, что готов ко второму туру выборов
Вчера, 03:24
 
ТурцияПрезидентские выборы в ТурцииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала