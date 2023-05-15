https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871738491.html

В Турции обработали сто процентов бюллетеней на выборах президента

В Турции обработали сто процентов бюллетеней на выборах президента - РИА Новости, 15.05.2023

В Турции обработали сто процентов бюллетеней на выборах президента

По итогам подсчета всех бюллетеней на выборах президента Турции, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T08:11

2023-05-15T08:11

2023-05-15T09:06

турция

президентские выборы в турции

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871684255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1cf5f50c20f5ab2719daee2443fe6f7.jpg

СТАМБУЛ, 15 мая — РИА Новости. По итогам подсчета всех бюллетеней на выборах президента Турции, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 45,06%, сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на предварительные результаты голосования от агентства Anadolu.Синан Оган занимает третье место с 5,28%, он пока не объявлял, кого поддержит в случае проведения второго тура.Окончательные результаты объявит Высшая избирательная комиссия Турции, она же примет решение насчет второго тура выборов.Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать более 50 процентов голосов.Избирком признал недействительными более 1,21 миллиона голосов из 53,9 миллиона. Явка превысила 88,8%. Подсчеты голосов с зарубежных участков продолжаются.Первый тур президентских выборов в Турции состоялся 14 мая. На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.

https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871727912.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, президентские выборы в турции, в мире