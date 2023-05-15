В Турции обработали сто процентов бюллетеней на выборах президента
Эрдоган получает 49,24% голосов после обработки 100% бюллетеней на выборах в Турции
© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанкСотрудник избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Стамбуле во время подсчета голосов по итогам всеобщих выборов
© Sputnik / Сертач Каяр
Сотрудник избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Стамбуле во время подсчета голосов по итогам всеобщих выборов
СТАМБУЛ, 15 мая — РИА Новости. По итогам подсчета всех бюллетеней на выборах президента Турции, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 45,06%, сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на предварительные результаты голосования от агентства Anadolu.
Синан Оган занимает третье место с 5,28%, он пока не объявлял, кого поддержит в случае проведения второго тура.
Окончательные результаты объявит Высшая избирательная комиссия Турции, она же примет решение насчет второго тура выборов.
Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать более 50 процентов голосов.
Избирком признал недействительными более 1,21 миллиона голосов из 53,9 миллиона. Явка превысила 88,8%. Подсчеты голосов с зарубежных участков продолжаются.
Первый тур президентских выборов в Турции состоялся 14 мая. На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.