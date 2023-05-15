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В Стамбуле завершилась стихийная акция поддержки Эрдогана

В Стамбуле завершилась стихийная акция поддержки Эрдогана - РИА Новости, 15.05.2023

В Стамбуле завершилась стихийная акция поддержки Эрдогана

Стихийная акция в поддержку действующего президента Турции и кандидата на выборах Тайипа Эрдогана завершилась в Стамбуле в 2:30 ночи, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T03:02

2023-05-15T03:02

2023-05-15T03:02

в мире

стамбул

турция

президентские выборы в турции

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Стихийная акция в поддержку действующего президента Турции и кандидата на выборах Тайипа Эрдогана завершилась в Стамбуле в 2:30 ночи, передаёт корреспондент РИА Новости. Акция началась около полуночи перед зданием правящей партии: жители Стамбула размахивали турецкими флагами, жгли фаеры и слушали национальную музыку из колонок, отмечая завершение выборов. Несмотря на то что их кандидат не гарантировал победу в первом туре, несколько групп участников митинга запустили салют. В районе часа ночи митинг перерос в шествие, и толпа прошла около 500 метров по проезжей части, но после развернулась обратно - слушать обращение Эрдогана из Анкары, транслируемое на больших экранах. Дослушав речь лидера, которую они приветствовали громкими овациями и кричалками, стамбульцы постепенно разошлись по домам. Полиция дежурила неподалёку, в том числе были бойцы спецназа, но, несмотря на то что протестующие выходили на дорогу и жгли фаеры, не вмешивалась.

стамбул

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в мире, стамбул, турция, президентские выборы в турции