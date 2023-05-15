https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871726912.html

Эрдоган получил 49,49% голосов по данным с 91,9% урн, заявил глава ЦИК

Эрдоган получил 49,49% голосов по данным с 91,9% урн, заявил глава ЦИК - РИА Новости, 15.05.2023

Эрдоган получил 49,49% голосов по данным с 91,9% урн, заявил глава ЦИК

Президент Турции Тайип Эрдоган набирает 49,49% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 44,88% голосов по итогам обработки бюллетеней из 91,9% избирательных... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T02:58

2023-05-15T02:58

2023-05-15T03:07

турция

президентские выборы в турции

реджеп тайип эрдоган

в мире

кемаль кылычдароглу

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СТАМБУЛ, 15 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган набирает 49,49% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 44,88% голосов по итогам обработки бюллетеней из 91,9% избирательных урн, сообщил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер в ночь на понедельник.Это первые данные ЦИК по долям голосов у кандидатов.Ранее Эрдоган на встрече с избирателями в Анкаре заявил, что окончательные данные голосования пока неизвестны, но он уверен в том, что "дело закончится в первом туре"."В целом открыты 91,93% урн. Распределение голосов: за Эрдогана 49,49%, за Кылычдароглу 44,79%, за Огана 5,29%, за Индже 0,43%", - сообщил Йенер журналистам.Выборы завершатся в первом туре, если один из кандидатов наберет 50% голосов. В противном случае победитель определится во втором туре 28 мая.

https://ria.ru/20230514/erdogan-1871048100.html

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турция, президентские выборы в турции, реджеп тайип эрдоган, в мире, кемаль кылычдароглу