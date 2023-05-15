https://ria.ru/20230515/troitsa-1871948984.html

Образ "Троица" Андрея Рублева

Образ "Троица" Андрея Рублева - РИА Новости, 15.05.2023

Образ "Троица" Андрея Рублева

Образ "Троица" Андрея Рублева является самой знаменитой русской иконой. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T17:31

2023-05-15T17:31

2023-05-15T17:31

справки

сергиев посад

московская область (подмосковье)

сергий радонежский

свято-троицкая сергиева лавра

третьяковская галерея

русская православная церковь

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Образ "Троица" Андрея Рублева является самой знаменитой русской иконой. "Троица" – единственная достоверно известная писанная на доске икона знаменитого русского иконописца, преподобного Андрея Рублева (около 1360-1428 или 1430), дошедшая до наших дней.История гласит, что работа была заказана иноку-иконописцу преподобным Никоном Радонежским – вторым после святого Сергия настоятелем Троицкого монастыря, будущей Свято-Троицкой Сергиевой лавры (Сергиев Посад, Московская область). Икона изначально писалась для Троицкого собора "в похвалу Сергию Радонежскому". Икона была исполнена, вероятнее всего, в 1422-1427 годах. В то время в каменном храме, который был сооружен преподобным Никоном Радонежским над гробом преподобного Сергия и расписан артелью мастеров во главе с Андреем Рублевым и Даниилом, был создан иконостас.О том, что храмовая икона Троицкого собора была создана именно Рублевым, сообщает "Сказание о святых иконописцах" XVII века. "Троица" написана яичной темперой. Размер иконы – 142х114 сантиметров.Рублевская "Троица" соответствует иконописному сюжету "Гостеприимство Авраама". Это изображение эпизода из 18 главы библейской книги Бытия. К праотцу Аврааму приходят трое, и тот узнает в гостях Самого Бога – принимает их с почетом и угощает.Андрей Рублев оставил в своем творении только детали, лишенные историзма: ангелы сидят за столом в неспешной беседе, на столе – чаша с головой тельца, на заднем плане – здание, дерево, гора. Фигуры Авраама и Сары отсутствуют.Каждая деталь иконы имеет свое толкование. Чаша символизирует чашу Евхаристии, а голова тельца – Крестную жертву Спасителя. Интересно, что форму чаши повторяют своими позами сами ангелы.Дерево, возвышающееся над средним ангелом, напоминает не только о дубе из дубравы Мамре, под которым совершилась историческая встреча Троицы и Авраама, но и древо жизни, плодов которого лишился человек вследствие грехопадения (по другому толкованию – древо креста Господня, которым человек вновь обретает вечную жизнь).Над левым относительно зрителя ангелом изображено здание – в дорублевской иконографии дом Авраама. Здесь оно указывает на домостроительство нашего Спасения и Церковь – дом Божий.Над правым ангелом видна гора. Все явления Бога в библейской традиции происходили на горах: Синай – место дарования закона, Сион – Храм (и сошествие Святого Духа на апостолов), Фавор – Преображение Господне, Голгофа – Искупительная жертва, Елеон – Вознесение.По мнению некоторых специалистов, каждый ангел на иконе изображает Лицо Троицы. Толкования разнятся. По одному из них, средний ангел символизирует Бога Отца (как насадителя древа жизни), левый – Сына (как основателя Церкви), правый – Духа Святого (как Утешителя, пребывающего в мире). По-другому – средний ангел символизирует Сына, на что указывает цвет его одежды, традиционный для изображений Христа: багряный и лазурный. Левый ангел, "строитель" (поэтому за его спиной изображен дом) Вселенной – отец.В изображении используется традиционный для средневекового изобразительного искусства прием обратной перспективы – пространство иконы визуально представляется большим, чем реальность, в которой находится зритель.Многие исследователи обращают внимание на тот факт, что "Троица" создавалась в период противостояний между русскими князьями и татаро-монгольского ига и указывала на необходимость единства. Косвенно эта интерпретация подтверждается тем, что и сам преподобный Сергий много трудился над восстановлением братских отношений между князьями, а в Троице Единосущной и Нераздельной видел образ единства, необходимый для всего человечества.Икона Андрея Рублева стала образцом для многих поколений мастеров. Вплоть до конца XVII века большинство икон Святой Троицы так или иначе ориентировалось на нее. Стоглавый собор 1551 года на вопрос, как писать иконы Святой Троицы, дал следующий ответ: "Писать живописцам иконы с древних образцов, как греческие живописцы писали и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущие живописцы… А от своего замышления ничтож претворяти".Почти 500 лет икона находилась в Свято-Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.В XVI веке с иконы была сделана копия. В 1600 году русский царь Борис Годунов (1551-1605) украсил икону золотой ризой с драгоценными камнями.Около 1626 года ее перенесли на место, определенное для главной храмовой иконы, копия же была помещена на второе место слева от царских врат (сразу за иконой Божией Матери "Одигитрия").В 1904-1905 годах по инициативе известного художника, коллекционера и попечителя Третьяковской галереи Ильи Остроухова иконописец-реставратор Василий Гурьянов расчистил икону от верхних наслоений. Сразу после расчистки сделали фотографический снимок сохранившегося первоначального изображения.В 1918-1919 годах была произведена окончательная расчистка иконы. После ее не стали вновь помещать в оклад.В 1929 году из Загорского историко-художественного музея (ныне – Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник) икона была передана в Государственную Третьяковскую галерею.В 1941 году "Троицу" эвакуировали в Новосибирск, из эвакуации она вернулась в октябре 1944 года и практически не покидала Третьяковку более 60 лет, не считая ежегодного (что продолжается и по сей день) переноса образа в храм на праздник Троицы в храм святителя Николая при галерее. В 2007 году ее вывезли в корпус на Крымском валу на выставку "Европа – Россия – Европа". Тогда икона пострадала при транспортировке и нуждалась в дополнительном укреплении.В июле 2022 года икона "Троица" была доставлена в Троице-Сергиеву Лавру на празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского. Ее доставляли в обитель с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и под наблюдением представителей Государственной Третьяковской галереи. Икона находится в особом киоте. Состояние ее стабильно, но при этом существуют необратимые повреждения: красочный слой местами отстает, на изображении видны следы от гвоздей с оклада. В 2008 году развернулась широкая общественная полемика по поводу возможности перенесения "Троицы" в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Тогда искусствоведы пришли к выводу, что без значительного ущерба шедевру русской живописи это невозможно.15 мая 2023 года стало известно, что в ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом России Владимиром Путиным принято решение о возвращении Русской Православной Церкви чудотворной иконы "Троица".По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла чудотворный образ будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве в течение года, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

сергиев посад

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, сергиев посад, московская область (подмосковье), сергий радонежский, свято-троицкая сергиева лавра, третьяковская галерея, русская православная церковь