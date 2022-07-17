https://ria.ru/20220717/troitsa-1803039047.html
В Троице-Сергиеву Лавру доставили "Троицу" Рублева
В Троице-Сергиеву Лавру доставили "Троицу" Рублева - РИА Новости, 17.07.2022
В Троице-Сергиеву Лавру доставили "Троицу" Рублева
Икона Андрея Рублева "Троица" доставлена в Троице-Сергиеву Лавру на празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского с соблюдением всех... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T14:06
2022-07-17T14:06
2022-07-17T14:06
религия
справки
сергий радонежский
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
сергиев посад
русская православная церковь
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Икона Андрея Рублева "Троица" доставлена в Троице-Сергиеву Лавру на празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и под наблюдением представителей государственной Третьяковской галереи, сообщила РИА Новости пресс-секретарь монастыря Татьяна Денисюк."Троица" Рублева была доставлена в Лавру. Икону доставили сегодня ночью с 16 на 17 в сопровождении сотрудников Третьяковской галереи, реставраторов, хранителя. Затем ее установили в специальную витрину в Троицком соборе рядом с иконостасом – это ее историческое место. Соблюдаются все меры предосторожности, температурный режим – то, что нужно с нашей стороны и с их, всё выполнили", – рассказала она РИА Новости."Троица" – одна из сохранившихся икон Андрея Рублева. Она могла быть создана либо около 1410 года для первоначально деревянной Троицкой церкви, либо в 1425-28 годах.Русская православная церковь (РПЦ) празднует 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и основания Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры 18 июля. Ожидается, что ряд богослужений во время фестиваля и в день праздника возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на торжества в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского в Сергиев Посад прибудут 20 тысяч паломников. Русская православная церковь (РПЦ) организует бесплатные палаточные городки для паломников вблизи Троице-Сергиевой лавры в этот период.Кроме того, патриарх Кирилл благословил крестный ход, в ходе которого мощи преподобного Сергия Радонежского будут принесены не менее чем в 50 епархий РПЦ. Он завершится в октябре 2022 года.Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) – основатель Троице-Сергиевой лавры и один из самых почитаемых русских святых, живший в XIV веке.
https://ria.ru/20220717/lavra-1803000742.html
https://ria.ru/20220716/arkheologicheskaya-1802846784.html
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справки, сергий радонежский, андрей воробьев, московская область (подмосковье), сергиев посад, русская православная церковь
В Троице-Сергиеву Лавру доставили "Троицу" Рублева
"Троицу" Рублева доставили в Троице-Сергиеву Лавру в сопровождении музейщиков
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Икона Андрея Рублева "Троица" доставлена в Троице-Сергиеву Лавру на празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и под наблюдением представителей государственной Третьяковской галереи, сообщила РИА Новости пресс-секретарь монастыря Татьяна Денисюк.
"Троица" Рублева была доставлена в Лавру. Икону доставили сегодня ночью с 16 на 17 в сопровождении сотрудников Третьяковской галереи, реставраторов, хранителя. Затем ее установили в специальную витрину в Троицком соборе рядом с иконостасом – это ее историческое место. Соблюдаются все меры предосторожности, температурный режим – то, что нужно с нашей стороны и с их, всё выполнили", – рассказала она РИА Новости.
"Троица" – одна из сохранившихся икон Андрея Рублева. Она могла быть создана либо около 1410 года для первоначально деревянной Троицкой церкви, либо в 1425-28 годах.
Русская православная церковь (РПЦ
) празднует 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского
и основания Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры 18 июля. Ожидается, что ряд богослужений во время фестиваля и в день праздника возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев
рассказал, что на торжества в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского в Сергиев Посад
прибудут 20 тысяч паломников. Русская православная церковь (РПЦ) организует бесплатные палаточные городки для паломников вблизи Троице-Сергиевой лавры в этот период.
Кроме того, патриарх Кирилл благословил крестный ход, в ходе которого мощи преподобного Сергия Радонежского будут принесены не менее чем в 50 епархий РПЦ. Он завершится в октябре 2022 года.
Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) – основатель Троице-Сергиевой лавры и один из самых почитаемых русских святых, живший в XIV веке.