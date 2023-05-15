"Троицу" Андрея Рублева вернули РПЦ
Икону Андрея Рублева "Троица" вернули Русской православной церкви
© Предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея РусиПатриарх Кирилл у иконы "Троица" Андрея Рублева
© Предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
Патриарх Кирилл у иконы "Троица" Андрея Рублева. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин дал распоряжение вернуть Русской православной церкви икону "Троица" Андрея Рублева.
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"В ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом Российской Федерации В. В. Путиным принято решение о возвращении Русской Православной Церкви чудотворной иконы "Троица", написанной преподобным Андреем Рублевым", — говорится в публикации.
Икону выставят для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, после чего она займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
Глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) не уточнил в беседе с РИА Новости, когда именно выставят "Троицу". По его словам, нужно создать необходимые условия и подготовить икону, выполнив музейные требования.
"Троица" — одна из сохранившихся икон авторства Андрея Рублева. Она могла быть создана либо около 1410 года для первоначально деревянной Троицкой церкви, либо в 1425-1428 годах. В прошлом году икону выставляли в историческом месте — Троице-Сергиевой лавре — к 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского. Ее доставляли в обитель с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и под наблюдением представителей Государственной Третьяковской галереи, где она хранилась.