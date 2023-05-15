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"Троицу" Андрея Рублева вернули РПЦ - РИА Новости, 15.05.2023
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Религия
 
15:23 15.05.2023 (обновлено: 16:35 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/troitsa-1871902977.html
"Троицу" Андрея Рублева вернули РПЦ
"Троицу" Андрея Рублева вернули РПЦ - РИА Новости, 15.05.2023
"Троицу" Андрея Рублева вернули РПЦ
Владимир Путин дал распоряжение вернуть Русской православной церкви икону "Троица" Андрея Рублева. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:23
2023-05-15T16:35
религия
русская православная церковь
россия
храм христа спасителя
свято-троицкая сергиева лавра
новости культуры
владимир путин
сергий радонежский
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин дал распоряжение вернуть Русской православной церкви икону "Троица" Андрея Рублева.Икону выставят для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, после чего она займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.Глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) не уточнил в беседе с РИА Новости, когда именно выставят "Троицу". По его словам, нужно создать необходимые условия и подготовить икону, выполнив музейные требования."Троица" — одна из сохранившихся икон авторства Андрея Рублева. Она могла быть создана либо около 1410 года для первоначально деревянной Троицкой церкви, либо в 1425-1428 годах. В прошлом году икону выставляли в историческом месте — Троице-Сергиевой лавре — к 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского. Ее доставляли в обитель с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и под наблюдением представителей Государственной Третьяковской галереи, где она хранилась.
https://ria.ru/20220717/ikona-1802833539.html
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русская православная церковь, россия, храм христа спасителя, свято-троицкая сергиева лавра, новости культуры, владимир путин, сергий радонежский
Религия, Русская православная церковь, Россия, Храм Христа Спасителя, Свято-Троицкая Сергиева лавра, Новости культуры, Владимир Путин, Сергий Радонежский
"Троицу" Андрея Рублева вернули РПЦ

Икону Андрея Рублева "Троица" вернули Русской православной церкви

© Предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея РусиПатриарх Кирилл у иконы "Троица" Андрея Рублева
Патриарх Кирилл у иконы Троица Андрея Рублева
© Предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
Патриарх Кирилл у иконы "Троица" Андрея Рублева. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин дал распоряжение вернуть Русской православной церкви икону "Троица" Андрея Рублева.
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"В ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом Российской Федерации В. В. Путиным принято решение о возвращении Русской Православной Церкви чудотворной иконы "Троица", написанной преподобным Андреем Рублевым", — говорится в публикации.

Икону выставят для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, после чего она займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
Глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) не уточнил в беседе с РИА Новости, когда именно выставят "Троицу". По его словам, нужно создать необходимые условия и подготовить икону, выполнив музейные требования.
"Троица" — одна из сохранившихся икон авторства Андрея Рублева. Она могла быть создана либо около 1410 года для первоначально деревянной Троицкой церкви, либо в 1425-1428 годах. В прошлом году икону выставляли в историческом месте — Троице-Сергиевой лавре — к 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского. Ее доставляли в обитель с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и под наблюдением представителей Государственной Третьяковской галереи, где она хранилась.
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РелигияРусская православная церковьРоссияХрам Христа СпасителяСвято-Троицкая Сергиева лавраНовости культурыВладимир ПутинСергий Радонежский
 
 
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