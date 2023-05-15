https://ria.ru/20230515/troitsa-1871902977.html

"Троицу" Андрея Рублева вернули РПЦ

"Троицу" Андрея Рублева вернули РПЦ - РИА Новости, 15.05.2023

"Троицу" Андрея Рублева вернули РПЦ

Владимир Путин дал распоряжение вернуть Русской православной церкви икону "Троица" Андрея Рублева. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:23

2023-05-15T15:23

2023-05-15T16:35

религия

русская православная церковь

россия

храм христа спасителя

свято-троицкая сергиева лавра

новости культуры

владимир путин

сергий радонежский

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин дал распоряжение вернуть Русской православной церкви икону "Троица" Андрея Рублева.Икону выставят для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, после чего она займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.Глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) не уточнил в беседе с РИА Новости, когда именно выставят "Троицу". По его словам, нужно создать необходимые условия и подготовить икону, выполнив музейные требования."Троица" — одна из сохранившихся икон авторства Андрея Рублева. Она могла быть создана либо около 1410 года для первоначально деревянной Троицкой церкви, либо в 1425-1428 годах. В прошлом году икону выставляли в историческом месте — Троице-Сергиевой лавре — к 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского. Ее доставляли в обитель с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и под наблюдением представителей Государственной Третьяковской галереи, где она хранилась.

https://ria.ru/20220717/ikona-1802833539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

русская православная церковь, россия, храм христа спасителя, свято-троицкая сергиева лавра, новости культуры, владимир путин, сергий радонежский