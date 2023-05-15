https://ria.ru/20230515/trevoga-1872004023.html
По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.05.2023
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T20:01
2023-05-15T20:01
2023-05-15T20:08
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в понедельник тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской.Через полчаса сигнал тревоги начал быстро распространяться и уже в 19.59 (совпадает с мск) охватил всю территорию.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Киев
По всей Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу