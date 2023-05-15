https://ria.ru/20230515/transh-1872011362.html

СМИ: Венгрия заблокировала транш помощи из фонда ЕС на вооружение Украине

СМИ: Венгрия заблокировала транш помощи из фонда ЕС на вооружение Украине - РИА Новости, 15.05.2023

СМИ: Венгрия заблокировала транш помощи из фонда ЕС на вооружение Украине

Венгрия заблокировала выделение восьмого транша помощи Украине на закупку вооружений из Европейского фонда мира, передает агентство Ansa со ссылкой на источник... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T20:50

2023-05-15T20:50

2023-05-15T21:22

специальная военная операция на украине

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евросоюз

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РИМ, 15 мая — РИА Новости. Венгрия заблокировала выделение восьмого транша помощи Украине на закупку вооружений из Европейского фонда мира, передает агентство Ansa со ссылкой на источник в Брюсселе. "Будапешт, предположительно, потребовал гарантий, что фонд в будущем сохранит свой глобальный горизонт и не будет использоваться исключительно для вооружения Киева", — говорится в публикации.Уточняется, что транш на сумму 500 миллионов евро должен быть направлен Украине 22 мая.Венгрия с начала спецоперации выступает против санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия киевскому режиму. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять военную помощь Украине территории страны. Как отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, Будапешт стремится обезопасить Закарпатье, где живут этнические венгры, а транспортировка оружия через его территорию стала бы законной военной целью. Руководство страны не раз подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20230505/vengriya-1870041923.html

https://ria.ru/20230514/rakety-1871348438.html

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в мире, украина, венгрия, жозеп боррель, сергей лавров, россия, евросоюз, нато, петер сийярто, брюссель