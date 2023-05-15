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СМИ: Венгрия заблокировала транш помощи из фонда ЕС на вооружение Украине - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 15.05.2023 (обновлено: 21:22 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/transh-1872011362.html
СМИ: Венгрия заблокировала транш помощи из фонда ЕС на вооружение Украине
СМИ: Венгрия заблокировала транш помощи из фонда ЕС на вооружение Украине - РИА Новости, 15.05.2023
СМИ: Венгрия заблокировала транш помощи из фонда ЕС на вооружение Украине
Венгрия заблокировала выделение восьмого транша помощи Украине на закупку вооружений из Европейского фонда мира, передает агентство Ansa со ссылкой на источник... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T20:50
2023-05-15T21:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
жозеп боррель
сергей лавров
россия
евросоюз
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РИМ, 15 мая — РИА Новости. Венгрия заблокировала выделение восьмого транша помощи Украине на закупку вооружений из Европейского фонда мира, передает агентство Ansa со ссылкой на источник в Брюсселе. "Будапешт, предположительно, потребовал гарантий, что фонд в будущем сохранит свой глобальный горизонт и не будет использоваться исключительно для вооружения Киева", — говорится в публикации.Уточняется, что транш на сумму 500 миллионов евро должен быть направлен Украине 22 мая.Венгрия с начала спецоперации выступает против санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия киевскому режиму. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять военную помощь Украине территории страны. Как отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, Будапешт стремится обезопасить Закарпатье, где живут этнические венгры, а транспортировка оружия через его территорию стала бы законной военной целью. Руководство страны не раз подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
https://ria.ru/20230505/vengriya-1870041923.html
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в мире, украина, венгрия, жозеп боррель, сергей лавров, россия, евросоюз, нато, петер сийярто, брюссель
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Россия, Евросоюз, НАТО, Петер Сийярто, Брюссель
СМИ: Венгрия заблокировала транш помощи из фонда ЕС на вооружение Украине

Ansa: Венгрия заблокировала выделение транша помощи Киеву из фонда ЕС на закупку оружия

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБудапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Будапешт, Венгрия. Архивное фото
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РИМ, 15 мая — РИА Новости. Венгрия заблокировала выделение восьмого транша помощи Украине на закупку вооружений из Европейского фонда мира, передает агентство Ansa со ссылкой на источник в Брюсселе.
"Будапешт, предположительно, потребовал гарантий, что фонд в будущем сохранит свой глобальный горизонт и не будет использоваться исключительно для вооружения Киева", — говорится в публикации.
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МИД Венгрии заявил о желании США втянуть страну в конфликт на Украине
5 мая, 18:58
Уточняется, что транш на сумму 500 миллионов евро должен быть направлен Украине 22 мая.

Внебюджетный Европейский фонд мира создали в 2021 году для "повышения способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность". Он рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период до 2027 года. При этом основная сумма уже была зарезервирована для частичной компенсации странам ЕС средств, потраченных на помощь ВСУ. В марте глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.

Венгрия с начала спецоперации выступает против санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия киевскому режиму. Весной прошлого года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять военную помощь Украине территории страны.
Как отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, Будапешт стремится обезопасить Закарпатье, где живут этнические венгры, а транспортировка оружия через его территорию стала бы законной военной целью. Руководство страны не раз подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияЖозеп БоррельСергей ЛавровРоссияЕвросоюзНАТОПетер СийяртоБрюссель
 
 
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