https://ria.ru/20230515/tramp-1872027921.html

Трамп прокомментировал доклад об отсутствии его связи с Россией

Трамп прокомментировал доклад об отсутствии его связи с Россией - РИА Новости, 15.05.2023

Трамп прокомментировал доклад об отсутствии его связи с Россией

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал опубликованный в понедельник доклад об отсутствии доказательств его связи с Россией на выборах 2016 года,... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T23:30

2023-05-15T23:30

2023-05-15T23:41

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал опубликованный в понедельник доклад об отсутствии доказательств его связи с Россией на выборах 2016 года, заявив, что американцы были обмануты."После продолжительного исследования специальный прокурор Джон Дарэм приходит к выводу, что ФБР никогда не следовало начинать расследование Трампа и России! Другими словами, американское общество было обмануто", - написал он в социальной сети Truth Social.В докладе спецпрокурора минюста Дарэма говорится, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Также отмечается, что у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами.Дарэм заключает, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме".

https://ria.ru/20230511/tramp-1870926015.html

https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html

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россия, сша, дональд трамп, в мире