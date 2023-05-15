https://ria.ru/20230515/torgovlya-1871729312.html
Грузопоток на пунктах пропуска на Дальнем Востоке вырос на 11%
Грузопоток на пунктах пропуска на Дальнем Востоке вырос на 11% - РИА Новости, 15.05.2023
Грузопоток на пунктах пропуска на Дальнем Востоке вырос на 11%
Грузопоток через международные пункты пропуска на Дальнем Востоке вырос почти на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T04:31
2023-05-15T04:31
2023-05-15T04:31
экономика
дальний восток
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Грузопоток через международные пункты пропуска на Дальнем Востоке вырос почти на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин. Он отметил, что объем грузов, перевозимых автомобильным транспортом, увеличился в 2 раза. Ладыгин рассказал, что для решения вопроса оформления растущего объема грузов ФТС дополнительно выделила 493 штатные единицы на пункты пропуска на Дальнем Востоке, также был увеличен режим работы пунктов пропуска.
https://ria.ru/20230314/vostok-1857859750.html
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экономика, дальний восток, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Дальний Восток, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Грузопоток на пунктах пропуска на Дальнем Востоке вырос на 11%
Таможенное управление: грузопоток на Дальнем Востоке с начала года вырос на 11%