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Грузопоток на пунктах пропуска на Дальнем Востоке вырос на 11% - РИА Новости, 15.05.2023
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04:31 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/torgovlya-1871729312.html
Грузопоток на пунктах пропуска на Дальнем Востоке вырос на 11%
Грузопоток на пунктах пропуска на Дальнем Востоке вырос на 11% - РИА Новости, 15.05.2023
Грузопоток на пунктах пропуска на Дальнем Востоке вырос на 11%
Грузопоток через международные пункты пропуска на Дальнем Востоке вырос почти на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T04:31
2023-05-15T04:31
экономика
дальний восток
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Грузопоток через международные пункты пропуска на Дальнем Востоке вырос почти на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин. Он отметил, что объем грузов, перевозимых автомобильным транспортом, увеличился в 2 раза. Ладыгин рассказал, что для решения вопроса оформления растущего объема грузов ФТС дополнительно выделила 493 штатные единицы на пункты пропуска на Дальнем Востоке, также был увеличен режим работы пунктов пропуска.
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экономика, дальний восток, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Дальний Восток, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Грузопоток на пунктах пропуска на Дальнем Востоке вырос на 11%

Таможенное управление: грузопоток на Дальнем Востоке с начала года вырос на 11%

© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиПограничный автомобильный мост Благовещенск-Хэйх
Пограничный автомобильный мост Благовещенск-Хэйх - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Пограничный автомобильный мост Благовещенск-Хэйх. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Грузопоток через международные пункты пропуска на Дальнем Востоке вырос почти на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.
«
"За 4 месяца грузопоток через пункты пропуска на Дальнем Востоке увеличился почти на 11% по сравнению с 4 месяцами прошлого года. Если брать ввозимые товары – почти плюс 42%, вывозимые на 8%", - сказал собеседник.
Он отметил, что объем грузов, перевозимых автомобильным транспортом, увеличился в 2 раза.
Ладыгин рассказал, что для решения вопроса оформления растущего объема грузов ФТС дополнительно выделила 493 штатные единицы на пункты пропуска на Дальнем Востоке, также был увеличен режим работы пунктов пропуска.
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ЭкономикаДальний ВостокФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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