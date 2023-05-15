https://ria.ru/20230515/terroristy-1871874325.html

Легион "Свобода России"* внесли в список террористов и экстремистов

Легион "Свобода России"* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 15.05.2023

Легион "Свобода России"* внесли в список террористов и экстремистов

Вооруженное украинское формирование "Легион Свобода России"* включено в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:21

2023-05-15T14:21

2023-05-15T14:39

специальная военная операция на украине

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

украина

безопасность

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Вооруженное украинское формирование "Легион Свобода России"* включено в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба."Вооруженное формирование "Легион Свобода России"* (Легион свобода России*, украинское военизированное объединение Легион свобода России)*", - значится в базе ведомства.В феврале Верховный суд РФ признал эту структуру террористической и запретил в ее в России. По оценке прокуратуры, "Легион"* создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов".Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что следствие возбудило в отношении участников и сторонников "Легиона"* как минимум 20 уголовных дел по статьям 205.2, 208, 281, 275 и 275.1 УК РФ.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230406/terrorizm-1863615931.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), украина, безопасность, ситуация в днр и лнр