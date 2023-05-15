Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье нашли подозрительный сверток возле опоры ЛЭП - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 15.05.2023 (обновлено: 11:53 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/svertok-1871789810.html
В Подмосковье нашли подозрительный сверток возле опоры ЛЭП
В Подмосковье нашли подозрительный сверток возле опоры ЛЭП - РИА Новости, 15.05.2023
В Подмосковье нашли подозрительный сверток возле опоры ЛЭП
Подозрительный сверток обнаружен возле опоры линии электропередачи в подмосковном Климовске, опасный предмет изъят силовиками для исследования, рассказал РИА... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:51
2023-05-15T11:53
происшествия
московская область (подмосковье)
климовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подозрительный сверток обнаружен возле опоры линии электропередачи в подмосковном Климовске, опасный предмет изъят силовиками для исследования, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Он добавил, что служебная собака не учуяла в свертке взрывчатых веществ. Подозрительный предмет изъят силовиками для дальнейшего исследования в стационарных условиях.
https://ria.ru/20230503/vzryvchatka-1869471462.html
московская область (подмосковье)
климовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), климовск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Климовск
В Подмосковье нашли подозрительный сверток возле опоры ЛЭП

Подозрительный сверток нашли возле опоры ЛЭП в подмосковном Климовске

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подозрительный сверток обнаружен возле опоры линии электропередачи в подмосковном Климовске, опасный предмет изъят силовиками для исследования, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"При проведении планового обхода территории обнаружен неизвестный сверток у опоры ЛЭП", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что служебная собака не учуяла в свертке взрывчатых веществ.
Подозрительный предмет изъят силовиками для дальнейшего исследования в стационарных условиях.
Сапер - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
На ЛЭП в Ленинградской области нашли похожие на взрывчатку предметы
3 мая, 17:39
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Климовск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала