https://ria.ru/20230515/svertok-1871789810.html
В Подмосковье нашли подозрительный сверток возле опоры ЛЭП
В Подмосковье нашли подозрительный сверток возле опоры ЛЭП - РИА Новости, 15.05.2023
В Подмосковье нашли подозрительный сверток возле опоры ЛЭП
Подозрительный сверток обнаружен возле опоры линии электропередачи в подмосковном Климовске, опасный предмет изъят силовиками для исследования, рассказал РИА... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:51
2023-05-15T11:51
2023-05-15T11:53
происшествия
московская область (подмосковье)
климовск
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подозрительный сверток обнаружен возле опоры линии электропередачи в подмосковном Климовске, опасный предмет изъят силовиками для исследования, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Он добавил, что служебная собака не учуяла в свертке взрывчатых веществ. Подозрительный предмет изъят силовиками для дальнейшего исследования в стационарных условиях.
https://ria.ru/20230503/vzryvchatka-1869471462.html
московская область (подмосковье)
климовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), климовск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Климовск
В Подмосковье нашли подозрительный сверток возле опоры ЛЭП
Подозрительный сверток нашли возле опоры ЛЭП в подмосковном Климовске