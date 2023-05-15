https://ria.ru/20230515/svertok-1871789810.html

В Подмосковье нашли подозрительный сверток возле опоры ЛЭП

В Подмосковье нашли подозрительный сверток возле опоры ЛЭП - РИА Новости, 15.05.2023

В Подмосковье нашли подозрительный сверток возле опоры ЛЭП

Подозрительный сверток обнаружен возле опоры линии электропередачи в подмосковном Климовске, опасный предмет изъят силовиками для исследования, рассказал РИА... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:51

2023-05-15T11:51

2023-05-15T11:53

происшествия

московская область (подмосковье)

климовск

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подозрительный сверток обнаружен возле опоры линии электропередачи в подмосковном Климовске, опасный предмет изъят силовиками для исследования, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Он добавил, что служебная собака не учуяла в свертке взрывчатых веществ. Подозрительный предмет изъят силовиками для дальнейшего исследования в стационарных условиях.

https://ria.ru/20230503/vzryvchatka-1869471462.html

московская область (подмосковье)

климовск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), климовск