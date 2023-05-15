https://ria.ru/20230515/su-27-1871965469.html

Российский истребитель Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтикой

Российский истребитель Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтикой - РИА Новости, 15.05.2023

Российский истребитель Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтикой

Истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два патрульных самолета НАТО, направлявшихся в сторону российской границы, сообщило Министерство обороны... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T18:02

2023-05-15T18:02

2023-05-15T22:01

франция

россия

германия

су-27

вмс франции

нато

балтийское море

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два патрульных самолета НАТО, направлявшихся в сторону российской границы, сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале."Для недопущения нарушения госграницы был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Экипаж идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет "Атлантик-2" ВМС Франции", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, после разворота иностранных военных бортов от границы России Су-27 вернулся на аэродром базирования.Полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20230507/samolet-1870306301.html

франция

россия

германия

балтийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

франция, россия, германия, су-27, вмс франции, нато, балтийское море, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность