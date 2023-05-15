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Российский истребитель Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтикой - РИА Новости, 15.05.2023
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18:02 15.05.2023 (обновлено: 22:01 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/su-27-1871965469.html
Российский истребитель Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтикой
Российский истребитель Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтикой - РИА Новости, 15.05.2023
Российский истребитель Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтикой
Истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два патрульных самолета НАТО, направлявшихся в сторону российской границы, сообщило Министерство обороны... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:02
2023-05-15T22:01
франция
россия
германия
су-27
вмс франции
нато
балтийское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два патрульных самолета НАТО, направлявшихся в сторону российской границы, сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале."Для недопущения нарушения госграницы был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Экипаж идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет "Атлантик-2" ВМС Франции", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, после разворота иностранных военных бортов от границы России Су-27 вернулся на аэродром базирования.Полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, добавили в Минобороны.
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франция
россия
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франция, россия, германия, су-27, вмс франции, нато, балтийское море, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Франция, Россия, Германия, Су-27, ВМС Франции, НАТО, Балтийское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российский истребитель Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтикой

Минобороны: российский Су-27 сопроводил самолеты ВМС ФРГ и Франции над Балтийским морем

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-27. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два патрульных самолета НАТО, направлявшихся в сторону российской границы, сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.
"Для недопущения нарушения госграницы был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Экипаж идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет "Атлантик-2" ВМС Франции", — говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, после разворота иностранных военных бортов от границы России Су-27 вернулся на аэродром базирования.
Полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, добавили в Минобороны.
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