https://ria.ru/20230515/standarty-1871932846.html

Шольц признал, что страны Африки и Азии осуждают двойные стандарты Запада

Шольц признал, что страны Африки и Азии осуждают двойные стандарты Запада - РИА Новости, 15.05.2023

Шольц признал, что страны Африки и Азии осуждают двойные стандарты Запада

Ряд стран Азии и Африки не готовы критиковать Российскую Федерацию, поскольку осуждают двойные стандарты западных стран, заявил в понедельник канцлер Германии... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T16:39

2023-05-15T16:39

2023-05-15T16:39

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олаф шольц

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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Ряд стран Азии и Африки не готовы критиковать Российскую Федерацию, поскольку осуждают двойные стандарты западных стран, заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц. Во время своей речи на проходящей в Берлине конференции Global Solutions Summit канцлер Шольц задался вопросом, почему такие влиятельные страны как например Индия, Южная Африка или Вьетнам "не готовы критиковать Российскую Федерацию" и голосовать за резолюции ООН против РФ. Речь Шольца транслировалась на сайте конференции. Согласно Шольцу, эти страны хотят равного отношения и "конца западных двойных стандартов". "Не поймите меня неправильно. Я не утверждаю, что все эти обвинения оправданные. Но мы должны ответить на них, если мы хотим способствовать... участию этих стран в построении и защите стабильного мирового порядка", - добавил он.

https://ria.ru/20230510/otnosheniya-1870668911.html

https://ria.ru/20230419/zapad-1866189280.html

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азия

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в мире, африка, азия, россия, олаф шольц, оон