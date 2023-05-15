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Глава Минфина США подтвердила оценочную дату дефолта - РИА Новости, 16.05.2023
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23:57 15.05.2023 (обновлено: 00:18 16.05.2023)
https://ria.ru/20230515/ssha-1872029743.html
Глава Минфина США подтвердила оценочную дату дефолта
Глава Минфина США подтвердила оценочную дату дефолта - РИА Новости, 16.05.2023
Глава Минфина США подтвердила оценочную дату дефолта
Глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила оценочную дату дефолта 1 июня и призвала конгресс незамедлительно повысить потолок госдолга. Об этом говорится в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-15T23:57
2023-05-16T00:18
сша
джанет йеллен
джаннет йеллен
в мире
экономика
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила оценочную дату дефолта 1 июня и призвала конгресс незамедлительно повысить потолок госдолга. Об этом говорится в письме министра в адрес законодателей."Министерство финансов, вероятнее всего, к началу июня, и потенциально уже 1 июня, больше не сможет отвечать по всем правительственным обязательствам", — предупредила Йеллен.По ее мнению, защитить кредитоспособность Соединенных Штатов можно, незамедлительно повысив потолок госдолга.Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от законодателей поднять его без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.Между тем, Йеллен уже подчеркивала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства уже к 1 июня.
https://ria.ru/20230513/gosdolg-1871553565.html
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сша, джанет йеллен, джаннет йеллен, в мире, экономика, министерство финансов сша
США, Джанет Йеллен, Джаннет Йеллен, В мире, Экономика, Министерство финансов США
Глава Минфина США подтвердила оценочную дату дефолта

Йеллен подтвердила оценочную дату дефолта США 1 июня и призвала повысить потолок госдолга

© AP Photo / Andrew HarnikМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мая РИА Новости. Глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила оценочную дату дефолта 1 июня и призвала конгресс незамедлительно повысить потолок госдолга. Об этом говорится в письме министра в адрес законодателей.
"Министерство финансов, вероятнее всего, к началу июня, и потенциально уже 1 июня, больше не сможет отвечать по всем правительственным обязательствам", — предупредила Йеллен.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Переговоры по госдолгу США продвигаются, заявил Байден
13 мая, 20:32
По ее мнению, защитить кредитоспособность Соединенных Штатов можно, незамедлительно повысив потолок госдолга.
Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от законодателей поднять его без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.
Между тем, Йеллен уже подчеркивала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства уже к 1 июня.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
"Процесс запущен". Пушков предупредил США о ждущем их "кошмаре"
Вчера, 15:38
 
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