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Глава Минфина США подтвердила оценочную дату дефолта
Глава Минфина США подтвердила оценочную дату дефолта - РИА Новости, 16.05.2023
Глава Минфина США подтвердила оценочную дату дефолта
Глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила оценочную дату дефолта 1 июня и призвала конгресс незамедлительно повысить потолок госдолга. Об этом говорится в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-15T23:57
2023-05-15T23:57
2023-05-16T00:18
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ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила оценочную дату дефолта 1 июня и призвала конгресс незамедлительно повысить потолок госдолга. Об этом говорится в письме министра в адрес законодателей."Министерство финансов, вероятнее всего, к началу июня, и потенциально уже 1 июня, больше не сможет отвечать по всем правительственным обязательствам", — предупредила Йеллен.По ее мнению, защитить кредитоспособность Соединенных Штатов можно, незамедлительно повысив потолок госдолга.Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от законодателей поднять его без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.Между тем, Йеллен уже подчеркивала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства уже к 1 июня.
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сша, джанет йеллен, джаннет йеллен, в мире, экономика, министерство финансов сша
США, Джанет Йеллен, Джаннет Йеллен, В мире, Экономика, Министерство финансов США
Глава Минфина США подтвердила оценочную дату дефолта
Йеллен подтвердила оценочную дату дефолта США 1 июня и призвала повысить потолок госдолга
ВАШИНГТОН, 15 мая
— РИА Новости.
Глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила оценочную дату дефолта 1 июня и призвала конгресс незамедлительно повысить потолок госдолга. Об этом говорится в письме
министра в адрес законодателей.
"Министерство финансов, вероятнее всего, к началу июня, и потенциально уже 1 июня, больше не сможет отвечать по всем правительственным обязательствам", — предупредила Йеллен.
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По ее мнению, защитить кредитоспособность Соединенных Штатов можно, незамедлительно повысив потолок госдолга.
Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от законодателей поднять его без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.
Между тем, Йеллен уже подчеркивала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства уже к 1 июня.
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