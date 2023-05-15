https://ria.ru/20230515/ssha-1872029743.html

Глава Минфина США подтвердила оценочную дату дефолта

Глава Минфина США подтвердила оценочную дату дефолта - РИА Новости, 16.05.2023

Глава Минфина США подтвердила оценочную дату дефолта

Глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила оценочную дату дефолта 1 июня и призвала конгресс незамедлительно повысить потолок госдолга. Об этом говорится в... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-15T23:57

2023-05-15T23:57

2023-05-16T00:18

сша

джанет йеллен

джаннет йеллен

в мире

экономика

министерство финансов сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862818585_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b7c9b7b4516ff2d6e0fc2796a359ab3.jpg

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила оценочную дату дефолта 1 июня и призвала конгресс незамедлительно повысить потолок госдолга. Об этом говорится в письме министра в адрес законодателей."Министерство финансов, вероятнее всего, к началу июня, и потенциально уже 1 июня, больше не сможет отвечать по всем правительственным обязательствам", — предупредила Йеллен.По ее мнению, защитить кредитоспособность Соединенных Штатов можно, незамедлительно повысив потолок госдолга.Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от законодателей поднять его без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.Между тем, Йеллен уже подчеркивала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства уже к 1 июня.

https://ria.ru/20230513/gosdolg-1871553565.html

https://ria.ru/20230515/pushkov-1871910953.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, джанет йеллен, джаннет йеллен, в мире, экономика, министерство финансов сша