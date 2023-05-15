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Киев потерял на Донецком направлении до 235 военных и наемников за сутки - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 15.05.2023 (обновлено: 14:16 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1871837870.html
Киев потерял на Донецком направлении до 235 военных и наемников за сутки
Киев потерял на Донецком направлении до 235 военных и наемников за сутки - РИА Новости, 15.05.2023
Киев потерял на Донецком направлении до 235 военных и наемников за сутки
Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 235 военнослужащих и наемников, а также 15 единиц техники, сообщили в понедельник в сводке РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:33
2023-05-15T14:16
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 235 военнослужащих и наемников, а также 15 единиц техники, сообщили в понедельник в сводке Минобороны России."За сутки потери противника составили до 235-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицы Д-20, Д-30 и МСТА-Б", - сообщили в Минобороны.
донецкая народная республика
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Киев потерял на Донецком направлении до 235 военных и наемников за сутки

Минобороны России: Киев потерял на Донецком направлении до 235 военных и наемников

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 235 военнослужащих и наемников, а также 15 единиц техники, сообщили в понедельник в сводке Минобороны России.
"За сутки потери противника составили до 235-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицы Д-20, Д-30 и МСТА-Б", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 мая, 15:28
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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