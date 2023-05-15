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Киев потерял на Донецком направлении до 235 военных и наемников за сутки
Киев потерял на Донецком направлении до 235 военных и наемников за сутки - РИА Новости, 15.05.2023
Киев потерял на Донецком направлении до 235 военных и наемников за сутки
Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 235 военнослужащих и наемников, а также 15 единиц техники, сообщили в понедельник в сводке РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:33
2023-05-15T13:33
2023-05-15T14:16
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 235 военнослужащих и наемников, а также 15 единиц техники, сообщили в понедельник в сводке Минобороны России."За сутки потери противника составили до 235-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицы Д-20, Д-30 и МСТА-Б", - сообщили в Минобороны.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Киев потерял на Донецком направлении до 235 военных и наемников за сутки
Минобороны России: Киев потерял на Донецком направлении до 235 военных и наемников