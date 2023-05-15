https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1871837870.html

Киев потерял на Донецком направлении до 235 военных и наемников за сутки

Киев потерял на Донецком направлении до 235 военных и наемников за сутки - РИА Новости, 15.05.2023

Киев потерял на Донецком направлении до 235 военных и наемников за сутки

Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 235 военнослужащих и наемников, а также 15 единиц техники, сообщили в понедельник в сводке РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:33

2023-05-15T13:33

2023-05-15T14:16

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 235 военнослужащих и наемников, а также 15 единиц техники, сообщили в понедельник в сводке Минобороны России."За сутки потери противника составили до 235-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицы Д-20, Д-30 и МСТА-Б", - сообщили в Минобороны.

донецкая народная республика

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика