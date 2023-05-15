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Пушилин заявил об успехах на Авдеевском и Марьинском направлениях
Пушилин заявил об успехах на Авдеевском и Марьинском направлениях - РИА Новости, 15.05.2023
Пушилин заявил об успехах на Авдеевском и Марьинском направлениях
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24" об успехах российских подразделений на Авдеевском и Марьинском направлениях. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:04
2023-05-15T10:04
2023-05-15T10:04
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24" об успехах российских подразделений на Авдеевском и Марьинском направлениях. На Марьинском направлении, сообщил он, украинские войска в последние дни предпринимали "достаточно активные действия, чтобы выбить наши подразделения".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пушилин заявил об успехах на Авдеевском и Марьинском направлениях
Врио главы ДНР Пушилин заявил об улучшении позиций на Авдеевском и Марьинском направлениях