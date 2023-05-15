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Пушилин заявил об успехах на Авдеевском и Марьинском направлениях - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:04 15.05.2023
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Пушилин заявил об успехах на Авдеевском и Марьинском направлениях
Пушилин заявил об успехах на Авдеевском и Марьинском направлениях - РИА Новости, 15.05.2023
Пушилин заявил об успехах на Авдеевском и Марьинском направлениях
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24" об успехах российских подразделений на Авдеевском и Марьинском направлениях. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:04
2023-05-15T10:04
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24" об успехах российских подразделений на Авдеевском и Марьинском направлениях. На Марьинском направлении, сообщил он, украинские войска в последние дни предпринимали "достаточно активные действия, чтобы выбить наши подразделения".
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пушилин заявил об успехах на Авдеевском и Марьинском направлениях

Врио главы ДНР Пушилин заявил об улучшении позиций на Авдеевском и Марьинском направлениях

© РИА Новости / Михаил КевхиевСтела на входе в Марьинку
Стела на входе в Марьинку - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Михаил Кевхиев
Стела на входе в Марьинку. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24" об успехах российских подразделений на Авдеевском и Марьинском направлениях.
«

"В зоне ответственности Первого армейского корпуса мы видим определенное продвижение вперед. Если брать Авдеевское направление: мы видим, что наши позиции улучшаются в направлении Первомайского, мы видим улучшение позиций в направлении Красногоровки", - сказал Пушилин.

На Марьинском направлении, сообщил он, украинские войска в последние дни предпринимали "достаточно активные действия, чтобы выбить наши подразделения".
«
"Это не увенчалось успехом. Наши подразделения имеют задачи продвигаться вперед, несмотря на все трудности. На Марьинском направлении у нас есть улучшение позиций", - подчеркнул врио главы республики.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 мая, 15:28
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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