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Пушилин заявил об успехах на Авдеевском и Марьинском направлениях

Пушилин заявил об успехах на Авдеевском и Марьинском направлениях - РИА Новости, 15.05.2023

Пушилин заявил об успехах на Авдеевском и Марьинском направлениях

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24" об успехах российских подразделений на Авдеевском и Марьинском направлениях. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T10:04

2023-05-15T10:04

2023-05-15T10:04

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24" об успехах российских подразделений на Авдеевском и Марьинском направлениях. На Марьинском направлении, сообщил он, украинские войска в последние дни предпринимали "достаточно активные действия, чтобы выбить наши подразделения".

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф