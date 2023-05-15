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Российские артиллеристы нанесли удар по пункту дислокации "Азова"* в ДНР
Российские артиллеристы нанесли удар по пункту дислокации "Азова"* в ДНР - РИА Новости, 15.05.2023
Российские артиллеристы нанесли удар по пункту дислокации "Азова"* в ДНР
Российские артиллеристы ударили по пункту временной дислокации нацбата "Азов"* в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T05:03
2023-05-15T05:03
2023-05-15T05:12
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы ударили по пункту временной дислокации нацбата "Азов"* в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "Артиллерийскими подразделениями южной группировки войск выполнены огневые налеты по пункту временной дислокации запрещённого в России нацбатальона "Азов"* в районе Катериновки, а также по огневым позициям украинских военнослужащих в Белогоровке и Часов Яре", — сказал он.В результате военные уничтожили склад с боеприпасами противника, семь единиц военной автомобильной техники, две огневые позиции артиллерии украинских войск и один 120-миллиметровый миномет. Кроме того, авиация группировки войск "Юг" нанесла удар по пункту временной дислокации 25-го батальона 5-й бригады ВСУ в населенном пункте Красное.* Запрещенная в России террористическая организация
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россия, донецкая народная республика, вадим астафьев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вадим Астафьев, Безопасность
Российские артиллеристы нанесли удар по пункту дислокации "Азова"* в ДНР
Минобороны: российские артиллеристы нанесли удар по пункту дислокации "Азова" в ДНР
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы ударили по пункту временной дислокации нацбата "Азов"* в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
"Артиллерийскими подразделениями южной группировки войск выполнены огневые налеты по пункту временной дислокации запрещённого в России нацбатальона "Азов"* в районе Катериновки, а также по огневым позициям украинских военнослужащих в Белогоровке и Часов Яре", — сказал он.
В результате военные уничтожили склад с боеприпасами противника, семь единиц военной автомобильной техники, две огневые позиции артиллерии украинских войск и один 120-миллиметровый миномет.
Кроме того, авиация группировки войск "Юг" нанесла удар по пункту временной дислокации 25-го батальона 5-й бригады ВСУ в населенном пункте Красное.
* Запрещенная в России террористическая организация
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