https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1871729432.html

ВСУ боятся размещаться в Снигиревке после удара авиации России

ВСУ боятся размещаться в Снигиревке после удара авиации России - РИА Новости, 15.05.2023

ВСУ боятся размещаться в Снигиревке после удара авиации России

После уничтожения российской авиацией нескольких подразделений ВСУ в Снигиревке украинские войска боятся располагаться там на постоянной основе, рассказал РИА... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T04:37

2023-05-15T04:37

2023-05-15T06:11

специальная военная операция на украине

херсонская область

кривой рог

украина

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 мая — РИА Новости. После уничтожения российской авиацией нескольких подразделений ВСУ в Снигиревке украинские войска боятся располагаться там на постоянной основе, рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. "Еще по пути перемещения (украинских подразделений. — Прим. ред.) в направлении Кривого Рога российская авиация нанесла по ним эффективный удар, и в течении некоторого времени значительных сил ВСУ в Снигеревке не располагалась", — отметил собеседник агентства. По его словам, несколько дней назад украинские войска снова появились, но там они стараются долго не задерживаться."Появилось около двух рот (ВСУ. — Прим. ред.) личного состава с техникой. В настоящее время Снигеревка используется как логистический пункт для перемещения вооруженных сил Украины в сторону Берислава, Херсона и Кривого Рога. На постоянное расположение там теперь боятся располагать войска и технику", — добавил Барбашов. Он пояснил, что украинские военные поняли, что в противном случае они "будут сразу же уничтожены (в Снигиревке. — Прим. ред.), и в тех местах куда следуют", добавил Барбашов. В феврале Барбашов сообщал, что украинские войска пытались построить в Снигиревке танковую базу, размещая технику и военнослужащих в гражданском секторе вопреки нормам ведения войны. В середине апреля, по его словам, но нескольким украинским военным объектам в Снигиревском районе наносились удары. После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к этому региону, выйдя из состава Николаевской области. В результате вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска.

https://ria.ru/20230514/ukraina-1871668633.html

херсонская область

кривой рог

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херсонская область , кривой рог, украина, вооруженные силы украины, безопасность