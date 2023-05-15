https://ria.ru/20230515/soznanie-1871903219.html

Испанский ученый хочет проверить, есть ли сознание у растений

Испанский ученый хочет проверить, есть ли сознание у растений - РИА Новости, 15.05.2023

Испанский ученый хочет проверить, есть ли сознание у растений

Ученые должны проверить, есть ли сознание у растений, считает участник первой международной конференции "Сознание животных" в Дхарамсале (Индия) испанский... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:24

2023-05-15T15:24

2023-05-15T15:24

религия

индия

россия

испания

татьяна черниговская

мгу имени м. в. ломоносова

российская академия наук

санкт-петербургский государственный университет

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ДХАРАМСАЛА (Индия), 15 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Ученые должны проверить, есть ли сознание у растений, считает участник первой международной конференции "Сознание животных" в Дхарамсале (Индия) испанский профессор Пако Кальво. Многодневный форум, посвященный сознанию разных живых существ, проводится в мае группой ведущих российских и зарубежных исследователей из разных научных областей в рамках диалога с буддийскими учеными, по инициативе Далай-ламы и при его участии. "Клуб сознающих" расширяется?"Клуб обладающих сознанием существ может быть шире, чем мы думали. Возможно, у растений тоже есть определенное сознание. Я хочу проверить это", - сказал РИА Новости профессор Кальво, представляющий лабораторию минимального интеллекта Универисета Мурсии (Испания). Говоря о целях подобных исследований, он отметил, что люди могут многое понять о себе, изучая не только животных, но и "растения, их поведение". Исследователь рассказал об издании книги Planta Sapiens ("Растение разумное") и выразил сожаление, что мало кто исследует "возможность ассоциативного обучения у растений". Секреты роста"Казалось бы, все живые движутся, а растения – нет. Но растения все же перемещаются в пространстве и достигают своих целей – через рост. Посмотрите внимательно: зачем двигаться – может, лучше расти", - отметил профессор Кальво. Он уточнил, что рост в ту ли иную сторону (например, в сторону источника воды), с той или иной скоростью – это и есть "формы поведения растений". "И мы должны попробовать оценить их поведение через рост так же, как оцениваем, например, поведение бактерий через перемещение", - уверен ученый. СходстваПрофессор Кальво уже обнаружил немало сходств между растениями, животными и людьми. Так, у растений есть "биологические часы", а в состоянии анестезии они не реагируют на болевые стимулы. Энергетик, какой используют люди, так же работает и для растений, например, для мимозы, а мелатонин провоцирует у растений сон. По мнению ученого, если количество определенных веществ уменьшается или увеличивается, растение "понимает, что у него проблемы, и предлагает свои решения". "Растения демонстрирую адаптивное поведение. На их сосудистую ткань можно смотреть как на систему обработки информации", - полагает профессор Кальво. "Сознание животных"На Первую международную конференцию "Сознание животных", которая проходит в мае в Дхарамсале, где расположена резиденция Далай-ламы, приехали более 70 человек из России, Индии, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Швеции, Израиля, США, Канады, Японии, Австралии. Среди них директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО, профессор Татьяна Черниговская, заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, академик Павел Балабан, профессор психологии Николас Хамфри из Лондонской школы экономики, профессор Института истории и философии науки из Тель-Авивского университета Ева Яблонка, известные геше (доктора буддийской философии), монахи-исследователи. Организаторами конференции выступили Институт перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, московский Фонд "Сохраним Тибет" в сотрудничестве с Библиотекой тибетских трудов и архивов (Дхарамсала) и Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" (Москва).

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индия, россия, испания, татьяна черниговская , мгу имени м. в. ломоносова, российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, наука