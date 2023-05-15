Рейтинг@Mail.ru
Советники директоров по воспитанию повысят квалификацию - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
13:00 15.05.2023 (обновлено: 13:21 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/sovetnik-1871809331.html
Советники директоров по воспитанию повысят квалификацию
Советники директоров по воспитанию повысят квалификацию - РИА Новости, 15.05.2023
Советники директоров по воспитанию повысят квалификацию
Сто советников директоров по воспитанию из Пензенской и Курской областей с 15 по 19 мая пройдут обучение по программе повышения квалификации в Армавирском... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:00
2023-05-15T13:21
год педагога и наставника
общество
сн_образование
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156350/42/1563504231_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9faa9767abe2c1150f048e24a288f231.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сто советников директоров по воспитанию из Пензенской и Курской областей с 15 по 19 мая пройдут обучение по программе повышения квалификации в Армавирском государственном педагогическом университете. Организаторами обучения выступают Федеральное государственное бюджетное учреждение "Росдетцентр" и Армавирский государственный педагогический университет при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.Слушатели программы посетят лекции экспертов ФГБУ "Росдетцентр", Российского общества "Знание", представителей Российского движения детей и молодёжи "Движение первых", преподавателей АГПУ, побывают в лучших школах Армавира.Советники директоров посетят занятия по музейной педагогике, побывают в школьном театре, разберут кейсы по работе с "трудными" детьми, получат навык проектирования воспитательной среды, способствующей формированию у детей и молодежи патриотического чувства, уважения к культурно-историческим традициям российского общества. Итогом работы станет презентация групповых проектов."Советники директоров помогают педагогам и родителям в построении образовательного пространства, обогащают возможности воспитательной среды. Именно благодаря инициативам советников открываются школьные театры, музеи, спортивные и военно-патриотические клубы, дети и подростки включаются в позитивную повестку волонтерства и добровольчества, а в целом система образования получила импульс в качественному обновлению. Важным фактором работы советников остается желание учиться, постигать новое. И мы рады, что сегодня к этой работе привлечен профессорско-преподавательский состав лучших педагогических вузов страны. Верим, что обучение по программе станет стартом для профессионального и личностного развития", – отметил директор ФГБУ "Росдетцентр" Александр Кудряшов."В рамках первого потока, состоявшегося в апреле, мы постарались сделать всё, чтобы участники программы влюбились в эту новую профессию советника, в АГПУ и в Армавир. Погружение в тренинги, жизнь школ Армавира и самого города позволили вам обрести новый опыт взаимодействия. Главный результат нашей общей работы – это те проекты по созданию воспитательной среды, которые советники защитили. Не сомневаюсь, что все они буду успешно реализованы", – рассказал руководитель АГПУ Евгений Нижник.В АГПУ в ближайшее время запланировано очное обучение еще 300 советников директоров по воспитанию из разных регионов страны. Всего же в Год педагога и наставника обучение пройдут более 11 900 советников в Центре знаний "Машук", Всероссийском детском центре "Океан", Международном детском центре "Артек" и в педагогических вузах Российской Федерации.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156350/42/1563504231_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4677938d5733af9ad496eef71247155d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, СН_Образование, Социальный навигатор

Советники директоров по воспитанию повысят квалификацию

© Depositphotos.comСлушатели на лекции
Слушатели на лекции - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Depositphotos.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сто советников директоров по воспитанию из Пензенской и Курской областей с 15 по 19 мая пройдут обучение по программе повышения квалификации в Армавирском государственном педагогическом университете. Организаторами обучения выступают Федеральное государственное бюджетное учреждение "Росдетцентр" и Армавирский государственный педагогический университет при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Слушатели программы посетят лекции экспертов ФГБУ "Росдетцентр", Российского общества "Знание", представителей Российского движения детей и молодёжи "Движение первых", преподавателей АГПУ, побывают в лучших школах Армавира.
Советники директоров посетят занятия по музейной педагогике, побывают в школьном театре, разберут кейсы по работе с "трудными" детьми, получат навык проектирования воспитательной среды, способствующей формированию у детей и молодежи патриотического чувства, уважения к культурно-историческим традициям российского общества. Итогом работы станет презентация групповых проектов.
"Советники директоров помогают педагогам и родителям в построении образовательного пространства, обогащают возможности воспитательной среды. Именно благодаря инициативам советников открываются школьные театры, музеи, спортивные и военно-патриотические клубы, дети и подростки включаются в позитивную повестку волонтерства и добровольчества, а в целом система образования получила импульс в качественному обновлению. Важным фактором работы советников остается желание учиться, постигать новое. И мы рады, что сегодня к этой работе привлечен профессорско-преподавательский состав лучших педагогических вузов страны. Верим, что обучение по программе станет стартом для профессионального и личностного развития", – отметил директор ФГБУ "Росдетцентр" Александр Кудряшов.
"В рамках первого потока, состоявшегося в апреле, мы постарались сделать всё, чтобы участники программы влюбились в эту новую профессию советника, в АГПУ и в Армавир. Погружение в тренинги, жизнь школ Армавира и самого города позволили вам обрести новый опыт взаимодействия. Главный результат нашей общей работы – это те проекты по созданию воспитательной среды, которые советники защитили. Не сомневаюсь, что все они буду успешно реализованы", – рассказал руководитель АГПУ Евгений Нижник.
В АГПУ в ближайшее время запланировано очное обучение еще 300 советников директоров по воспитанию из разных регионов страны. Всего же в Год педагога и наставника обучение пройдут более 11 900 советников в Центре знаний "Машук", Всероссийском детском центре "Океан", Международном детском центре "Артек" и в педагогических вузах Российской Федерации.
 
Год педагога и наставникаОбществоСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала