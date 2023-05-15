https://ria.ru/20230515/sovetnik-1871809331.html

Советники директоров по воспитанию повысят квалификацию

Советники директоров по воспитанию повысят квалификацию - РИА Новости, 15.05.2023

Советники директоров по воспитанию повысят квалификацию

Сто советников директоров по воспитанию из Пензенской и Курской областей с 15 по 19 мая пройдут обучение по программе повышения квалификации в Армавирском... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:00

2023-05-15T13:00

2023-05-15T13:21

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сто советников директоров по воспитанию из Пензенской и Курской областей с 15 по 19 мая пройдут обучение по программе повышения квалификации в Армавирском государственном педагогическом университете. Организаторами обучения выступают Федеральное государственное бюджетное учреждение "Росдетцентр" и Армавирский государственный педагогический университет при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.Слушатели программы посетят лекции экспертов ФГБУ "Росдетцентр", Российского общества "Знание", представителей Российского движения детей и молодёжи "Движение первых", преподавателей АГПУ, побывают в лучших школах Армавира.Советники директоров посетят занятия по музейной педагогике, побывают в школьном театре, разберут кейсы по работе с "трудными" детьми, получат навык проектирования воспитательной среды, способствующей формированию у детей и молодежи патриотического чувства, уважения к культурно-историческим традициям российского общества. Итогом работы станет презентация групповых проектов."Советники директоров помогают педагогам и родителям в построении образовательного пространства, обогащают возможности воспитательной среды. Именно благодаря инициативам советников открываются школьные театры, музеи, спортивные и военно-патриотические клубы, дети и подростки включаются в позитивную повестку волонтерства и добровольчества, а в целом система образования получила импульс в качественному обновлению. Важным фактором работы советников остается желание учиться, постигать новое. И мы рады, что сегодня к этой работе привлечен профессорско-преподавательский состав лучших педагогических вузов страны. Верим, что обучение по программе станет стартом для профессионального и личностного развития", – отметил директор ФГБУ "Росдетцентр" Александр Кудряшов."В рамках первого потока, состоявшегося в апреле, мы постарались сделать всё, чтобы участники программы влюбились в эту новую профессию советника, в АГПУ и в Армавир. Погружение в тренинги, жизнь школ Армавира и самого города позволили вам обрести новый опыт взаимодействия. Главный результат нашей общей работы – это те проекты по созданию воспитательной среды, которые советники защитили. Не сомневаюсь, что все они буду успешно реализованы", – рассказал руководитель АГПУ Евгений Нижник.В АГПУ в ближайшее время запланировано очное обучение еще 300 советников директоров по воспитанию из разных регионов страны. Всего же в Год педагога и наставника обучение пройдут более 11 900 советников в Центре знаний "Машук", Всероссийском детском центре "Океан", Международном детском центре "Артек" и в педагогических вузах Российской Федерации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сн_образование, социальный навигатор