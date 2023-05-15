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Путин предложил обсудить на Совбезе взаимодействие со странами бывшего СССР - РИА Новости, 15.05.2023
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15:35 15.05.2023 (обновлено: 15:50 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/sovbez-1871909820.html
Путин предложил обсудить на Совбезе взаимодействие со странами бывшего СССР
Путин предложил обсудить на Совбезе взаимодействие со странами бывшего СССР - РИА Новости, 15.05.2023
Путин предложил обсудить на Совбезе взаимодействие со странами бывшего СССР
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить взаимодействие со странами бывшего СССР, отметив значимые... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:35
2023-05-15T15:50
политика
россия
владимир путин
совет безопасности рф
ссср
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить взаимодействие со странами бывшего СССР, отметив значимые преимущества для сотрудничества и развития на этом направлении.Путин добавил, что у стран бывшего СССР общие транспортные системы, энергетические системы, отсутствует языковой барьер."Большой набор, который дает нам возможность работать эффективно на этом пространстве. Давайте поговорим сегодня об этом, поговорим о том, что нужно сделать и нужно дополнительно для того, чтобы добиваться наилучших результатов в нашей совместной работе на благо развития наших государств", - сказал глава государства.
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политика, россия, владимир путин, совет безопасности рф, ссср, снг
Политика, Россия, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ, СССР, СНГ
Путин предложил обсудить на Совбезе взаимодействие со странами бывшего СССР

Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить взаимодействие со странами бывшего СССР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить взаимодействие со странами бывшего СССР, отметив значимые преимущества для сотрудничества и развития на этом направлении.
«
"Совсем недавно на Параде в честь Победы над фашистской Германией у нас в гостях были лидеры многих государств СНГ. Это естественно, потому что именно народы Советского союза одержали победу в Великой Отечественной войне над нацизмом. Но в этой связи хотел бы сказать также и о том, что у нас с бывшими республиками Советского союза целый набор таких значимых конкурентных преимуществ для того, чтобы добиваться положительных результатов развития по очень многим направлениям, и прежде всего, в сфере хозяйственной деятельности, в сфере экономики", - сказал он.
Путин добавил, что у стран бывшего СССР общие транспортные системы, энергетические системы, отсутствует языковой барьер.
"Большой набор, который дает нам возможность работать эффективно на этом пространстве. Давайте поговорим сегодня об этом, поговорим о том, что нужно сделать и нужно дополнительно для того, чтобы добиваться наилучших результатов в нашей совместной работе на благо развития наших государств", - сказал глава государства.
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