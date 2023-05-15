Путин предложил обсудить на Совбезе взаимодействие со странами бывшего СССР
Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить взаимодействие со странами бывшего СССР
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить взаимодействие со странами бывшего СССР, отметив значимые преимущества для сотрудничества и развития на этом направлении.
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"Совсем недавно на Параде в честь Победы над фашистской Германией у нас в гостях были лидеры многих государств СНГ. Это естественно, потому что именно народы Советского союза одержали победу в Великой Отечественной войне над нацизмом. Но в этой связи хотел бы сказать также и о том, что у нас с бывшими республиками Советского союза целый набор таких значимых конкурентных преимуществ для того, чтобы добиваться положительных результатов развития по очень многим направлениям, и прежде всего, в сфере хозяйственной деятельности, в сфере экономики", - сказал он.
Путин добавил, что у стран бывшего СССР общие транспортные системы, энергетические системы, отсутствует языковой барьер.
"Большой набор, который дает нам возможность работать эффективно на этом пространстве. Давайте поговорим сегодня об этом, поговорим о том, что нужно сделать и нужно дополнительно для того, чтобы добиваться наилучших результатов в нашей совместной работе на благо развития наших государств", - сказал глава государства.