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Сорос опроверг сообщения о своей смерти - РИА Новости, 15.05.2023
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16:47 15.05.2023 (обновлено: 17:28 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/soros-1871936229.html
Сорос опроверг сообщения о своей смерти
Сорос опроверг сообщения о своей смерти - РИА Новости, 15.05.2023
Сорос опроверг сообщения о своей смерти
Американский миллиардер Джордж Сорос опроверг на странице в Twitter появившиеся в соцсетях слухи о своей смерти. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:47
2023-05-15T17:28
в мире
россия
украина
джордж сорос
генеральная прокуратура рф
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ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Американский миллиардер Джордж Сорос опроверг на странице в Twitter появившиеся в соцсетях слухи о своей смерти.Деятельность Сороса вызывает неоднозначную оценку. О финансисте часто говорят как о спекулянте. Он активно занимается политикой — его фонды не раз обвинялись в организации смены власти в некоторых странах. Сам миллиардер не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и Евромайдан в 2013 году.В России "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Как заявили в Генпрокуратуре, эти организации представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.
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в мире, россия, украина, джордж сорос, генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, Украина, Джордж Сорос, Генеральная прокуратура РФ
Сорос опроверг сообщения о своей смерти

Американский миллиардер Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти от сердечного приступа

© AP Photo / Manuel Balce CenetaАмериканский филантроп Джордж Сорос
Американский филантроп Джордж Сорос - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Американский филантроп Джордж Сорос. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Американский миллиардер Джордж Сорос опроверг на странице в Twitter появившиеся в соцсетях слухи о своей смерти.
«
"Слухи, что у меня был сердечный приступ, полностью ложны. Я жив и здоров", — написал он.
Деятельность Сороса вызывает неоднозначную оценку. О финансисте часто говорят как о спекулянте. Он активно занимается политикой — его фонды не раз обвинялись в организации смены власти в некоторых странах. Сам миллиардер не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и Евромайдан в 2013 году.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Как заявили в Генпрокуратуре, эти организации представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.
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