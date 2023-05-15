https://ria.ru/20230515/soros-1871936229.html
Сорос опроверг сообщения о своей смерти
Сорос опроверг сообщения о своей смерти - РИА Новости, 15.05.2023
Сорос опроверг сообщения о своей смерти
Американский миллиардер Джордж Сорос опроверг на странице в Twitter появившиеся в соцсетях слухи о своей смерти. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:47
2023-05-15T16:47
2023-05-15T17:28
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ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Американский миллиардер Джордж Сорос опроверг на странице в Twitter появившиеся в соцсетях слухи о своей смерти.Деятельность Сороса вызывает неоднозначную оценку. О финансисте часто говорят как о спекулянте. Он активно занимается политикой — его фонды не раз обвинялись в организации смены власти в некоторых странах. Сам миллиардер не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и Евромайдан в 2013 году.В России "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Как заявили в Генпрокуратуре, эти организации представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.
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в мире, россия, украина, джордж сорос, генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, Украина, Джордж Сорос, Генеральная прокуратура РФ
Сорос опроверг сообщения о своей смерти
Американский миллиардер Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти от сердечного приступа