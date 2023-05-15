https://ria.ru/20230515/sng-1871802882.html

Шор прокомментировал намерение властей Молдавии выйти из МПА СНГ

Шор прокомментировал намерение властей Молдавии выйти из МПА СНГ - РИА Новости, 15.05.2023

Шор прокомментировал намерение властей Молдавии выйти из МПА СНГ

Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор считает, что решение центральных властей республики о выходе из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T12:32

2023-05-15T12:32

2023-05-15T12:32

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гагаузия

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евразийский экономический союз

илан шор

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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор считает, что решение центральных властей республики о выходе из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ является предательством национальных интересов. В понедельник спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что Молдавия инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ. После этого пресс-служба партии социалистов Молдавии сообщила, что политформирование категорически осуждает заявление председателя парламента и намерено начать всенародную кампанию за сохранение членства Молдавии в СНГ, поскольку решать вопросы об изменении геополитического статуса страны можно лишь путем референдума. "СНГ - это прямой и короткий путь для Молдовы к доступным ресурсам, открытию возможностей для торговли и повышению экономической конкурентоспособности. Игнорирование этих возможностей является предательством национальных интересов в период чрезвычайной ситуации и в чрезвычайно трудное для народа время", - написал Шор в своем телеграм-канале. Политик не исключил, что именно победа кандидата от партии "Шор" на выборах главы Гагаузии в воскресенье побудили правящий режим объявить в понедельник утром о решении выйти из СНГ. "Я понимаю их фрустрацию и отчаяние, но это не оправдывает мести собственному народу. Поскольку именно это и означает выход из СНГ, так как выход из этой организации лишит нашу страну ряда преимуществ, которые кишиневская группировка сознательно игнорирует", - подчеркнул он. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Парламент Молдавии в минувший четверг проголосовал в окончательном чтении за денонсацию соглашения с СНГ о беспрепятственной деятельности в республике межгосударственной телерадиокомпании "Мир", заявил спикер парламента Игорь Гросу. Инициатором законопроекта о выходе Молдавии из соглашения является лично президент страны Майя Санду. Ранее правительство Молдавии выступило с предложением о прекращении участия в межгосударственной телерадиокомпании "Мир", одним из 10 учредителей которой она является. В начале апреля кабмин официально принял решение о прекращении финансирования телеканала под предлогом "продвижения пропаганды", фактически же финансирование было прервано еще с апреля прошлого года. Решение о денонсации соглашения вступит в силу через 12 месяцев с момента окончательного утверждения. Молдавия с прошлого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношения с Россией на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств.

https://ria.ru/20230515/moldaviya-1871764428.html

https://ria.ru/20230429/moldavia-1868735346.html

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в мире, молдавия, гагаузия, россия, игорь гросу, снг, евразийский экономический союз, илан шор, майя санду