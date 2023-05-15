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Шор прокомментировал намерение властей Молдавии выйти из МПА СНГ - РИА Новости, 15.05.2023
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12:32 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/sng-1871802882.html
Шор прокомментировал намерение властей Молдавии выйти из МПА СНГ
Шор прокомментировал намерение властей Молдавии выйти из МПА СНГ - РИА Новости, 15.05.2023
Шор прокомментировал намерение властей Молдавии выйти из МПА СНГ
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор считает, что решение центральных властей республики о выходе из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T12:32
2023-05-15T12:32
в мире
молдавия
гагаузия
россия
игорь гросу
снг
евразийский экономический союз
илан шор
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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор считает, что решение центральных властей республики о выходе из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ является предательством национальных интересов. В понедельник спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что Молдавия инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ. После этого пресс-служба партии социалистов Молдавии сообщила, что политформирование категорически осуждает заявление председателя парламента и намерено начать всенародную кампанию за сохранение членства Молдавии в СНГ, поскольку решать вопросы об изменении геополитического статуса страны можно лишь путем референдума. "СНГ - это прямой и короткий путь для Молдовы к доступным ресурсам, открытию возможностей для торговли и повышению экономической конкурентоспособности. Игнорирование этих возможностей является предательством национальных интересов в период чрезвычайной ситуации и в чрезвычайно трудное для народа время", - написал Шор в своем телеграм-канале. Политик не исключил, что именно победа кандидата от партии "Шор" на выборах главы Гагаузии в воскресенье побудили правящий режим объявить в понедельник утром о решении выйти из СНГ. "Я понимаю их фрустрацию и отчаяние, но это не оправдывает мести собственному народу. Поскольку именно это и означает выход из СНГ, так как выход из этой организации лишит нашу страну ряда преимуществ, которые кишиневская группировка сознательно игнорирует", - подчеркнул он. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Парламент Молдавии в минувший четверг проголосовал в окончательном чтении за денонсацию соглашения с СНГ о беспрепятственной деятельности в республике межгосударственной телерадиокомпании "Мир", заявил спикер парламента Игорь Гросу. Инициатором законопроекта о выходе Молдавии из соглашения является лично президент страны Майя Санду. Ранее правительство Молдавии выступило с предложением о прекращении участия в межгосударственной телерадиокомпании "Мир", одним из 10 учредителей которой она является. В начале апреля кабмин официально принял решение о прекращении финансирования телеканала под предлогом "продвижения пропаганды", фактически же финансирование было прервано еще с апреля прошлого года. Решение о денонсации соглашения вступит в силу через 12 месяцев с момента окончательного утверждения. Молдавия с прошлого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношения с Россией на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств.
https://ria.ru/20230515/moldaviya-1871764428.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, игорь гросу, снг, евразийский экономический союз, илан шор, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Игорь Гросу, СНГ, Евразийский экономический союз, Илан Шор, Майя Санду
Шор прокомментировал намерение властей Молдавии выйти из МПА СНГ

Шор назвал желание властей Молдавии выйти из МПА СНГ предательством национальных интересов

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор считает, что решение центральных властей республики о выходе из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ является предательством национальных интересов.
В понедельник спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что Молдавия инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ. После этого пресс-служба партии социалистов Молдавии сообщила, что политформирование категорически осуждает заявление председателя парламента и намерено начать всенародную кампанию за сохранение членства Молдавии в СНГ, поскольку решать вопросы об изменении геополитического статуса страны можно лишь путем референдума.
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"СНГ - это прямой и короткий путь для Молдовы к доступным ресурсам, открытию возможностей для торговли и повышению экономической конкурентоспособности. Игнорирование этих возможностей является предательством национальных интересов в период чрезвычайной ситуации и в чрезвычайно трудное для народа время", - написал Шор в своем телеграм-канале.
Политик не исключил, что именно победа кандидата от партии "Шор" на выборах главы Гагаузии в воскресенье побудили правящий режим объявить в понедельник утром о решении выйти из СНГ.
"Я понимаю их фрустрацию и отчаяние, но это не оправдывает мести собственному народу. Поскольку именно это и означает выход из СНГ, так как выход из этой организации лишит нашу страну ряда преимуществ, которые кишиневская группировка сознательно игнорирует", - подчеркнул он.
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Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Парламент Молдавии в минувший четверг проголосовал в окончательном чтении за денонсацию соглашения с СНГ о беспрепятственной деятельности в республике межгосударственной телерадиокомпании "Мир", заявил спикер парламента Игорь Гросу. Инициатором законопроекта о выходе Молдавии из соглашения является лично президент страны Майя Санду. Ранее правительство Молдавии выступило с предложением о прекращении участия в межгосударственной телерадиокомпании "Мир", одним из 10 учредителей которой она является. В начале апреля кабмин официально принял решение о прекращении финансирования телеканала под предлогом "продвижения пропаганды", фактически же финансирование было прервано еще с апреля прошлого года. Решение о денонсации соглашения вступит в силу через 12 месяцев с момента окончательного утверждения.
Молдавия с прошлого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношения с Россией на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств.
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В миреМолдавияГагаузияРоссияИгорь ГросуСНГЕвразийский экономический союзИлан ШорМайя Санду
 
 
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