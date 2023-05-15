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Запад, поставляя Киеву снаряды с ураном, вредит Украине, считает эксперт - РИА Новости, 15.05.2023
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13:56 15.05.2023 (обновлено: 14:42 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/snaryady-1871856563.html
Запад, поставляя Киеву снаряды с ураном, вредит Украине, считает эксперт
Запад, поставляя Киеву снаряды с ураном, вредит Украине, считает эксперт - РИА Новости, 15.05.2023
Запад, поставляя Киеву снаряды с ураном, вредит Украине, считает эксперт
Запад, поставляя Киеву снаряды с обедненным ураном, может навредить не только самой Украине, но и Польше, заявил РИА Новости военный метеоролог, кандидат... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:56
2023-05-15T14:42
россия
украина
киев
евгений тишковец
дмитрий песков
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Запад, поставляя Киеву снаряды с обедненным ураном, может навредить не только самой Украине, но и Польше, заявил РИА Новости военный метеоролог, кандидат технических наук Евгений Тишковец. Ранее замглавы министерства обороны Британии Джеймс Хиппи заявлял, что Лондон направил Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, но не отслеживает при этом откуда ведутся обстрелы этими снарядами. Тишковец в качестве примера привел ситуацию с уничтожением российскими военными в районе Хмельницкого склада боеприпасов украинской армии. "Если на складах в Хмельницком были бы боеприпасы с обедненным ураном, то с учетом аэросиноптической ситуации радиоактивные частицы могли распространяться на Хмельницкую, Тернопольскую, Ровенскую, Волынскую, Львовскую, Житомирскую, Киевскую, Черкасскую области Украины. Кроме того, через 12-24 часа частицы радиации могли достичь территории Польши - Варшава, Замосць, Люблин, Козенице, Плоцк, Седльце, Остроленка, Млава, Торунь, Ольштан, Хойнице, Кошалин", - рассказал Тишковец. По его словам, в Сербии, которая подвергалась натовским бомбардировкам, до сих пор проявляются последствия применения боеприпасов с обедненным ураном. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя передачу Киеву снарядов с обедненным ураном, отмечал, что это печально, британцы должны понимать, что придется нести ответственность, по его словам, будет нанесен непоправимый вред людям, последствия применения подобных снарядов для здоровья видны в Югославии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230513/rossiya-1871495224.html
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россия, украина, киев, евгений тишковец, дмитрий песков, сергей лавров, нато
Россия, Украина, Киев, Евгений Тишковец, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО
Запад, поставляя Киеву снаряды с ураном, вредит Украине, считает эксперт

Метеоролог Тишковец: Запад, поставляя Киеву снаряды с обедненным ураном, вредит Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Запад, поставляя Киеву снаряды с обедненным ураном, может навредить не только самой Украине, но и Польше, заявил РИА Новости военный метеоролог, кандидат технических наук Евгений Тишковец.
Ранее замглавы министерства обороны Британии Джеймс Хиппи заявлял, что Лондон направил Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном, но не отслеживает при этом откуда ведутся обстрелы этими снарядами.
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Тишковец в качестве примера привел ситуацию с уничтожением российскими военными в районе Хмельницкого склада боеприпасов украинской армии.
"Если на складах в Хмельницком были бы боеприпасы с обедненным ураном, то с учетом аэросиноптической ситуации радиоактивные частицы могли распространяться на Хмельницкую, Тернопольскую, Ровенскую, Волынскую, Львовскую, Житомирскую, Киевскую, Черкасскую области Украины. Кроме того, через 12-24 часа частицы радиации могли достичь территории Польши - Варшава, Замосць, Люблин, Козенице, Плоцк, Седльце, Остроленка, Млава, Торунь, Ольштан, Хойнице, Кошалин", - рассказал Тишковец.
По его словам, в Сербии, которая подвергалась натовским бомбардировкам, до сих пор проявляются последствия применения боеприпасов с обедненным ураном.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя передачу Киеву снарядов с обедненным ураном, отмечал, что это печально, британцы должны понимать, что придется нести ответственность, по его словам, будет нанесен непоправимый вред людям, последствия применения подобных снарядов для здоровья видны в Югославии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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