https://ria.ru/20230515/slovar-1871856719.html

В России подготовят новый словарь в рамках закона о защите русского языка

В России подготовят новый словарь в рамках закона о защите русского языка - РИА Новости, 15.05.2023

В России подготовят новый словарь в рамках закона о защите русского языка

Минпросвещения России в рамках закона о защите русского языка готовит новый словарь, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:57

2023-05-15T13:57

2023-05-15T13:57

россия

общество

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минпросвещения России в рамках закона о защите русского языка готовит новый словарь, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Мы сегодня готовим новый словарь, там у нас реализация закона по русскому языку, который был принят о защите русского языка. В рамках этого закона мы должны принять доработанные словари, тоже эту работу мы завершаем", - сказал Кравцов на Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы.

https://ria.ru/20230426/literatura-1867968556.html

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)