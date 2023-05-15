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В России подготовят новый словарь в рамках закона о защите русского языка - РИА Новости, 15.05.2023
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13:57 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/slovar-1871856719.html
В России подготовят новый словарь в рамках закона о защите русского языка
В России подготовят новый словарь в рамках закона о защите русского языка - РИА Новости, 15.05.2023
В России подготовят новый словарь в рамках закона о защите русского языка
Минпросвещения России в рамках закона о защите русского языка готовит новый словарь, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:57
2023-05-15T13:57
россия
общество
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минпросвещения России в рамках закона о защите русского языка готовит новый словарь, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Мы сегодня готовим новый словарь, там у нас реализация закона по русскому языку, который был принят о защите русского языка. В рамках этого закона мы должны принять доработанные словари, тоже эту работу мы завершаем", - сказал Кравцов на Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы.
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россия, общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Россия, Общество, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
В России подготовят новый словарь в рамках закона о защите русского языка

Минпросвещения подготовит новый словарь в рамках закона о защите русского языка

© Fotolia / BillionPhotos.comСловарь
Словарь - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Fotolia / BillionPhotos.com
Словарь. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минпросвещения России в рамках закона о защите русского языка готовит новый словарь, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Мы сегодня готовим новый словарь, там у нас реализация закона по русскому языку, который был принят о защите русского языка. В рамках этого закона мы должны принять доработанные словари, тоже эту работу мы завершаем", - сказал Кравцов на Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы.
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РоссияОбществоСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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