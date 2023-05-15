https://ria.ru/20230515/sertifikaty-1871908793.html

Сертификаты для молодых семей начали досрочно выдавать на Ямале

Сертификаты для молодых семей начали досрочно выдавать на Ямале - РИА Новости, 15.05.2023

Сертификаты для молодых семей начали досрочно выдавать на Ямале

Сертификаты для молодых семей начали досрочно выдавать на Ямале по поручению губернатора, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:40

2023-05-15T15:40

2023-05-15T16:03

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

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САЛЕХАРД, 15 мая – РИА Новости. Сертификаты для молодых семей начали досрочно выдавать на Ямале по поручению губернатора, сообщает пресс-служба главы региона."С сегодняшнего дня органы ЗАГС ЯНАО начинают выдачу сертификатов для молодоженов. Меру поддержки анонсировал глава региона в ходе ежегодного доклада о положении дел. Ранее планировалось запустить реализацию проекта 1 июля", - говорится в сообщении.Для получения сертификата достаточно, чтобы одному из супругов было от 18 до 35 лет. Выдавать документ будут при регистрации брака."Мы определили для себя новый приоритет работы на ближайшие годы – сделать на Ямале лучшую территорию детства. Одно из мероприятий, с которого мы хотим начать, – это забота о здоровье молодых семей. Поэтому мы запускаем выдачу нового сертификата молодоженов. Он будет выдаваться при регистрации брака для бесплатного широкого обследования будущих родителей. Исследования, которые еще вчера стоили немалых денег, сегодня будут бесплатны", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.Ключевая цель проекта – оценить состояние репродуктивного здоровья и в случае необходимости вовремя начать лечение. Сертификат позволяет получить консультацию специалистов, пройти ряд диагностических процедур, включая УЗИ и анализы на гормоны. Воспользоваться им можно в течение шести месяцев с момента получения, отмечает пресс-служба.Обследование можно будет пройти в поликлинике по месту жительства. Если потребуется – супругов направят на дообследование в более крупную больницу округа, где имеется все необходимое оборудование. В этом случае затраты на проезд будут компенсированы.Сертификаты для молодоженов – это часть большой комплексной программы по укреплению репродуктивного здоровья северян. Ее куратором является Ямальский центр общественного здоровья и медпрофилактики. Медики совместно с сотрудниками НИИ интервенционной урологии Минздрава России проведут масштабное обследование среди мужчин разных возрастов и профессий. Это позволит выявить тех, кому требуется дополнительная диагностика, уточняют власти.

https://ria.ru/20230512/festival-1871318153.html

ямал

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, дмитрий артюхов