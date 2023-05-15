Контакты по дальнейшей судьбе зерновой сделки продолжаются, заявил Небензя
Небензя заявил, что контакты по дальнейшей судьбе истекающей зерновой сделки продолжаются
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 15 мая – РИА Новости. Контакты насчет дальнейшей судьбы "продуктовой сделки" продолжаются, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при Организации Василий Небензя.
"На прошлой неделе в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры высокого уровня по рассмотрению дальнейшей судьбы черноморской инициативы. Контакты на этот счет продолжаются", - сказал Небензя. Он напомнил, что еще в марте РФ говорила об отсутствии прогресса по пяти системным проблемам, блокирующим российские сельхозпоставки.
В марте Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки".
В частности, по словам Небензи, должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.