https://ria.ru/20230515/sdelka-1871972763.html

Контакты по дальнейшей судьбе зерновой сделки продолжаются, заявил Небензя

Контакты по дальнейшей судьбе зерновой сделки продолжаются, заявил Небензя - РИА Новости, 15.05.2023

Контакты по дальнейшей судьбе зерновой сделки продолжаются, заявил Небензя

Контакты насчет дальнейшей судьбы "продуктовой сделки" продолжаются, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при Организации Василий Небензя. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T18:21

2023-05-15T18:21

2023-05-15T18:21

экономика

россия

василий небензя

оон

зерновая сделка

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ООН, 15 мая – РИА Новости. Контакты насчет дальнейшей судьбы "продуктовой сделки" продолжаются, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при Организации Василий Небензя. "На прошлой неделе в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры высокого уровня по рассмотрению дальнейшей судьбы черноморской инициативы. Контакты на этот счет продолжаются", - сказал Небензя. Он напомнил, что еще в марте РФ говорила об отсутствии прогресса по пяти системным проблемам, блокирующим российские сельхозпоставки. В марте Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая. Небензя в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что "рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки". В частности, по словам Небензи, должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.

https://ria.ru/20230515/sdelka-1871790060.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, василий небензя, оон, зерновая сделка