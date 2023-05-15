В Италии предрекли миграционный кризис в случае непродления зерновой сделки
Глава МИД Италии Таяни: непродление зерновой сделки может вызвать миграционный кризис
© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна с баржи
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна с баржи. Архивное фото
РИМ, 15 мая – РИА Новости. От "зерновой сделки" зависят миллионы жизней, ее непродление может вызвать опасную волну миграции из африканских стран, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни в интервью il Messaggero.
Итальянский министр подчеркнул, что нестабильность из-за отсутствия зерновых и основных продуктов питания может вызвать новую волну (миграционных) потоков".
По словам Таяни, вопрос поставок продовольствия через Черное море является основным предметом беспокойства Италии наряду с ситуацией на Запорожской АЭС. "Мы рассчитываем на независимое посредничество Турции", - сказал министр.
В интервью Таяни также коснулся недавнего обострения в отношениях Рима и Парижа после заявлений главы МВД Франции относительно неспособности Италии справиться с миграционной проблемой. По словам Таяни, после отмены его визита в Париж он намерен встретиться с французской коллегой Катрин Колонна в конце мая в Осло.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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