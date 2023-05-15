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В Италии предрекли миграционный кризис в случае непродления зерновой сделки - РИА Новости, 15.05.2023
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11:52 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/sdelka-1871790060.html
В Италии предрекли миграционный кризис в случае непродления зерновой сделки
В Италии предрекли миграционный кризис в случае непродления зерновой сделки - РИА Новости, 15.05.2023
В Италии предрекли миграционный кризис в случае непродления зерновой сделки
От "зерновой сделки" зависят миллионы жизней, ее непродление может вызвать опасную волну миграции из африканских стран, заявил глава МИД, вице-премьер Италии... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:52
2023-05-15T11:52
италия
антонио таяни
в мире
африка
катрин колонна
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РИМ, 15 мая – РИА Новости. От "зерновой сделки" зависят миллионы жизней, ее непродление может вызвать опасную волну миграции из африканских стран, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни в интервью il Messaggero. Итальянский министр подчеркнул, что нестабильность из-за отсутствия зерновых и основных продуктов питания может вызвать новую волну (миграционных) потоков". По словам Таяни, вопрос поставок продовольствия через Черное море является основным предметом беспокойства Италии наряду с ситуацией на Запорожской АЭС. "Мы рассчитываем на независимое посредничество Турции", - сказал министр. В интервью Таяни также коснулся недавнего обострения в отношениях Рима и Парижа после заявлений главы МВД Франции относительно неспособности Италии справиться с миграционной проблемой. По словам Таяни, после отмены его визита в Париж он намерен встретиться с французской коллегой Катрин Колонна в конце мая в Осло. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230512/krym-1871324992.html
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италия, антонио таяни, в мире, африка, катрин колонна
Италия, Антонио Таяни, В мире, Африка, Катрин Колонна
В Италии предрекли миграционный кризис в случае непродления зерновой сделки

Глава МИД Италии Таяни: непродление зерновой сделки может вызвать миграционный кризис

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна с баржи
Разгрузка зерна с баржи - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна с баржи. Архивное фото
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РИМ, 15 мая – РИА Новости. От "зерновой сделки" зависят миллионы жизней, ее непродление может вызвать опасную волну миграции из африканских стран, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни в интервью il Messaggero.
«
"Это сценарий, который мы не хотим рассматривать, на карту поставлены жизни миллионов людей, живущих в нищете. Возникнет кризис в странах центральной Африки и к югу Сахары, что вместе с войной в Судане рискует запустить очень опасную спираль на миграционном фронте", - заявил он.
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12 мая, 15:16
Итальянский министр подчеркнул, что нестабильность из-за отсутствия зерновых и основных продуктов питания может вызвать новую волну (миграционных) потоков".
По словам Таяни, вопрос поставок продовольствия через Черное море является основным предметом беспокойства Италии наряду с ситуацией на Запорожской АЭС. "Мы рассчитываем на независимое посредничество Турции", - сказал министр.
В интервью Таяни также коснулся недавнего обострения в отношениях Рима и Парижа после заявлений главы МВД Франции относительно неспособности Италии справиться с миграционной проблемой. По словам Таяни, после отмены его визита в Париж он намерен встретиться с французской коллегой Катрин Колонна в конце мая в Осло.
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Вершинин заявил, что зерновая сделка может прекратить свое существование
11 мая, 17:16
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года
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ИталияАнтонио ТаяниВ миреАфрикаКатрин Колонна
 
 
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