https://ria.ru/20230515/sanktsii-1872002564.html
США анонсировали новые санкции против России и Ирана
США анонсировали новые санкции против России и Ирана - РИА Новости, 15.05.2023
США анонсировали новые санкции против России и Ирана
США в ближайшие дни объявят новые санкции против участников военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном, сообщил в понедельник представитель... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:53
2023-05-15T19:53
2023-05-15T20:09
сша
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санкции
санкции в отношении россии
украина
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ВАШИНГТОн, 15 мая - РИА Новости. США в ближайшие дни объявят новые санкции против участников военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном, сообщил в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби."В предстоящие дни мы объявим дополнительные санкции в отношении тех, кто содействует возрастающему оборонному сотрудничеству (России и Ирана - ред.)", - сказал Кирби. По его словам, США видят признаки расширения "беспрецедентного" военно-технического сотрудничества России с Ираном в контексте конфликта на Украине. По его оценке, взаимодействие Москвы и Тегерана в этой сфере "достигло объема полномасштабного сотрудничества" и происходит "в обоих направлениях: Иран получает от России необходимое ему оборудование", - сказал представитель Белого дома."Мы уже используем все имеющиеся у нас инструменты и готовы делать больше", - сказал Кирби, подчеркнув, что Вашингтон действует в сотрудничестве со своими союзниками.
https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871879980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, иран, джон кирби, в мире, санкции, санкции в отношении россии, украина
США, Россия, Иран, Джон Кирби, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Украина
США анонсировали новые санкции против России и Ирана
США объявят санкции против участников военно-технического сотрудничества России и Ирана