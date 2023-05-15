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США анонсировали новые санкции против России и Ирана - РИА Новости, 15.05.2023
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19:53 15.05.2023 (обновлено: 20:09 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/sanktsii-1872002564.html
США анонсировали новые санкции против России и Ирана
США анонсировали новые санкции против России и Ирана - РИА Новости, 15.05.2023
США анонсировали новые санкции против России и Ирана
США в ближайшие дни объявят новые санкции против участников военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном, сообщил в понедельник представитель... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:53
2023-05-15T20:09
сша
россия
иран
джон кирби
в мире
санкции
санкции в отношении россии
украина
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ВАШИНГТОн, 15 мая - РИА Новости. США в ближайшие дни объявят новые санкции против участников военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном, сообщил в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби."В предстоящие дни мы объявим дополнительные санкции в отношении тех, кто содействует возрастающему оборонному сотрудничеству (России и Ирана - ред.)", - сказал Кирби. По его словам, США видят признаки расширения "беспрецедентного" военно-технического сотрудничества России с Ираном в контексте конфликта на Украине. По его оценке, взаимодействие Москвы и Тегерана в этой сфере "достигло объема полномасштабного сотрудничества" и происходит "в обоих направлениях: Иран получает от России необходимое ему оборудование", - сказал представитель Белого дома."Мы уже используем все имеющиеся у нас инструменты и готовы делать больше", - сказал Кирби, подчеркнув, что Вашингтон действует в сотрудничестве со своими союзниками.
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сша, россия, иран, джон кирби, в мире, санкции, санкции в отношении россии, украина
США, Россия, Иран, Джон Кирби, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Украина
США анонсировали новые санкции против России и Ирана

США объявят санкции против участников военно-технического сотрудничества России и Ирана

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОн, 15 мая - РИА Новости. США в ближайшие дни объявят новые санкции против участников военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном, сообщил в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби.
"В предстоящие дни мы объявим дополнительные санкции в отношении тех, кто содействует возрастающему оборонному сотрудничеству (России и Ирана - ред.)", - сказал Кирби. По его словам, США видят признаки расширения "беспрецедентного" военно-технического сотрудничества России с Ираном в контексте конфликта на Украине. По его оценке, взаимодействие Москвы и Тегерана в этой сфере "достигло объема полномасштабного сотрудничества" и происходит "в обоих направлениях: Иран получает от России необходимое ему оборудование", - сказал представитель Белого дома.
"Мы уже используем все имеющиеся у нас инструменты и готовы делать больше", - сказал Кирби, подчеркнув, что Вашингтон действует в сотрудничестве со своими союзниками.
Наручники на флаге США - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В США задержали россиянина по подозрению в обходе санкций
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