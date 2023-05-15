https://ria.ru/20230515/sanktsii-1872002564.html

США анонсировали новые санкции против России и Ирана

США анонсировали новые санкции против России и Ирана - РИА Новости, 15.05.2023

США анонсировали новые санкции против России и Ирана

США в ближайшие дни объявят новые санкции против участников военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном, сообщил в понедельник представитель... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T19:53

2023-05-15T19:53

2023-05-15T20:09

сша

россия

иран

джон кирби

в мире

санкции

санкции в отношении россии

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

ВАШИНГТОн, 15 мая - РИА Новости. США в ближайшие дни объявят новые санкции против участников военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном, сообщил в понедельник представитель Белого дома Джон Кирби."В предстоящие дни мы объявим дополнительные санкции в отношении тех, кто содействует возрастающему оборонному сотрудничеству (России и Ирана - ред.)", - сказал Кирби. По его словам, США видят признаки расширения "беспрецедентного" военно-технического сотрудничества России с Ираном в контексте конфликта на Украине. По его оценке, взаимодействие Москвы и Тегерана в этой сфере "достигло объема полномасштабного сотрудничества" и происходит "в обоих направлениях: Иран получает от России необходимое ему оборудование", - сказал представитель Белого дома."Мы уже используем все имеющиеся у нас инструменты и готовы делать больше", - сказал Кирби, подчеркнув, что Вашингтон действует в сотрудничестве со своими союзниками.

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871879980.html

сша

россия

иран

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, россия, иран, джон кирби, в мире, санкции, санкции в отношении россии, украина