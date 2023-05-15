https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871879980.html

В США задержали россиянина по подозрению в обходе санкций

В США задержали россиянина по подозрению в обходе санкций - РИА Новости, 15.05.2023

В США задержали россиянина по подозрению в обходе санкций

Гражданин РФ Олег Пацуля задержан в США, его подозревают в причастности к поставкам запчастей российским авиакомпаниям, попавшим под санкции, пишет газета New... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:32

2023-05-15T14:32

2023-05-15T14:32

санкции

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Гражданин РФ Олег Пацуля задержан в США, его подозревают в причастности к поставкам запчастей российским авиакомпаниям, попавшим под санкции, пишет газета New York Times со ссылкой на судебные документы. По утверждению издания, в прошлом году Пацуля написал электронное письмо российской авиакомпании с инициативой предоставить в обход санкций запчасти и электронику для самолетов с помощью сети компаний во Флориде, Турции и РФ. New York Times отмечает, что предложения о поставке запчастей, среди которых – тормозные системы для Boeing 737, Пацуля с мая 2022 года отправил по меньшей мере трем перевозчикам, в том числе якобы авиакомпании "России", входящей в "Аэрофлот". Издание пишет, что за восемь месяцев 2022 года в обход санкций в Россию были поставлены авиазапчасти на сумму свыше 14 миллионов долларов и что фирмы Пацули якобы могли быть задействованы в этих схемах. Согласно документам, Пацуля и его партнер были задержаны в четверг по обвинениям в нарушении правил экспортного контроля США и отмыванию денег. Ранее газета Miami Herald сообщала, что агенты ФБР на прошлой неделе провели в Майами обыск в квартире, принадлежащей компании MIC-USA LLC, которую контролируют российские бизнесмены Олег Сергеевич Пацуля и Агунда Константиновна Макеева – предположительно, супруга Пацули. Высотные дома на побережье, по сведениям издания, управляются компанией Trump International Beach Resort, связанной с экс-президентом США Дональдом Трампом, и расположены в районе, который в Майами окрестили "маленькой Москвой" из-за обилия состоятельных выходцев из России.

https://ria.ru/20230427/prizemlenie-1867983358.html

https://ria.ru/20230504/terrorizm-1869762250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, в мире, россия, сша, аэрофлот