https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871728536.html

Лидеры G7 намерены ограничить экспорт в Россию, пишут СМИ

Лидеры G7 намерены ограничить экспорт в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 15.05.2023

Лидеры G7 намерены ограничить экспорт в Россию, пишут СМИ

Лидеры стран G7 планируют на предстоящем на этой неделе саммите в Японии ужесточить санкции против Москвы, новые меры среди прочего будут направлены на... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T03:52

2023-05-15T03:52

2023-05-15T03:52

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости/Прайм. Лидеры стран G7 планируют на предстоящем на этой неделе саммите в Японии ужесточить санкции против Москвы, новые меры среди прочего будут направлены на ограничение экспорта в Россию товаров, которые могут приносить пользу российским вооруженным силам, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных чиновников. По его данным, меры, о которых планируется объявить во время встреч 19-21 мая, нацелены на "ограничение торговли, которая поддерживает российские вооруженные силы". О каких конкретно товарах идет речь, агентство не указывает. Кроме того, меры G7 будут направлены на то, чтобы предотвратить "уклонение от санкций с участием третьих стран", а также "на подрыв будущего производства энергии в России". Помимо этого, чиновники США ожидают, что члены G7 согласятся скорректировать подход к санкциям таким образом, чтобы весь экспорт как минимум определенных категорий товаров был автоматически запрещен - если только эти товары не входят в список товаров, разрешенных к экспорту. Отмечается, что администрация США ранее подталкивала союзников по G7 отказаться от нынешнего подхода к санкциям, который позволяет продавать России любые товары при условии, если они "не занесены явно в черный список". По оценке агентства, изменение подхода "может затруднить Москве поиск пробелов в санкционном режиме". Союзники Вашингтона по G7 не согласны на широкое применение такого нового подхода, однако американские чиновники ожидают, что в отношении сфер, "наиболее чувствительных для российских военных", будет принята "презумпция", что весь экспорт запрещен, если тот или иной товар не включен в специальный список. "Следует ожидать, что в нескольких сферах, особенно связанных с оборонно-промышленной базой России, произойдет изменение презумпции", - сказал агентству чиновник США, пожелавший остаться анонимным. Председательство в "Группе семи" в 2023 году перешло к Японии. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230514/gaz-1871594832.html

https://ria.ru/20230513/g7-1871460881.html

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россия, москва, сша, владимир путин, g7, в мире