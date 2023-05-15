https://ria.ru/20230515/rets-1871782507.html

РЭЦ назвал три запроса от регионов по развитию экспортного потенциала

РЭЦ назвал три запроса от регионов по развитию экспортного потенциала - РИА Новости, 15.05.2023

РЭЦ назвал три запроса от регионов по развитию экспортного потенциала

Российским регионам для развития экспортного потенциала необходима помощь федерального центра по трем направлениям: логистика, финансирование программ поддержки РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:29

2023-05-15T11:29

2023-05-15T11:36

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российским регионам для развития экспортного потенциала необходима помощь федерального центра по трем направлениям: логистика, финансирование программ поддержки и включение обсуждения темы доступа российской продукции на мировые рынки в межправительственные группы, рассказала в ходе совещания с регионами по вопросу поддержки малого и среднего предпринимательства у первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина."Российский экспортный центр в соответствии с протоколом селекторного совещания, которое состоялось в феврале того года, составил график окружных совещаний с регионами по развитию экспорта. По итогам двух из них, в Ленинградской области и Приморском крае, были сформулированы предложения по трем направлениям. Первое - решения, которые носят региональный управленческих характер, то есть инструменты, которые могут и должны быть внедрены на региональном уровне. Второе - межрегиональный уровень взаимодействия. Третье - обращение к федеральному центру", - сказал а Никишина.Кроме того, по ее словам, по третьему направлению мы увидели несколько связанных с развитием экспорта и поддержкой ВЭД МСП запросов к федеральному центру. "Эти предложения мы направили в Министерство промышленности и торговли и в Министерство сельского хозяйства", - уточнила глава РЭЦ.Она добавила, что в основном запросы были по трем группам. Первая - помощь в решении вопросов логистики. Вторая – запрос на финансирование, в том числе на увеличение размера логистической поддержки экспорта и сохранение финансирования региональных Центров поддержки экспорта, которые предоставляют поддержку малому и среднему бизнесу. Третья группа запросов от регионов - включение их повестки в межправительственные группы для решения вопроса с затруднением доступа нашей продукции на внешние рынки. Российский экспортный центр будет собирать оперативную и актуальную информацию по этому направлению и включать в соответствующие переговорные повестки со странами, в которых эти барьеры существуют.Глава РЭЦ также обратила особое внимание на необходимость регионам полноценно включиться в вопросы внедрения Регионального экспортного стандарта, поскольку качество работы системы поддержки экспорта напрямую связано с финансированием этого направления, а также поможет регионам повысить эффективность расходования средств.По словам Белоусова, курирующего национальный проект "Малое и среднее предпринимательство, сектор малого и среднего бизнеса был подвергнут довольно серьезным испытаниям, но он продолжил рост. "Во многом это было достигнуто благодаря тому, что в 2020 – 2022 годах была реализована достаточно серьезная программа поддержки МСП по поручению президента России. Сегодня в значительной мере эта повестка реализована, поэтому необходимо формировать новую - на период 2025-2030-е годы", - отметил он."Минэкономразвития сейчас занимается переформатированием национального проекта поддержки МСП, также планируется ряд институциональных мер. Необходимо стимулировать госкомпании и госкорпорации совершать закупки у малого и среднего бизнеса, а также помогать им выходить на зарубежные рынки. Здесь у страны очень большой потенциал. Доля малых и средних предпринимателей на внешних рынках растет, но составляет единицы процентов. Большую роль в этом вопросе должны играть субъекты РФ, так как именно у них основной ключ к развитию этих процессов", - сказал Белоусов.В совещании также приняли участие генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, заместитель министра финансов Алексей Лавров, замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов, вице-президент Торгово-промышленной Палаты Елена Дыбова, исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова.

https://ria.ru/20230512/pravosudie-1871359520.html

https://ria.ru/20230512/tovary-1871261539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия