https://ria.ru/20230515/rembrandt-1871749236.html
В частной коллекции нашли два неизвестных портрета кисти Рембрандта
В частной коллекции нашли два неизвестных портрета кисти Рембрандта - РИА Новости, 15.05.2023
В частной коллекции нашли два неизвестных портрета кисти Рембрандта
Два неизвестных ранее портрета кисти нидерландского художника Рембрандта Харменс ван Рейна (1606 - 1669) обнаружили спустя 200 лет хранения в частной коллекции... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:29
2023-05-15T09:29
2023-05-15T09:33
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живопись
рембрандт
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Два неизвестных ранее портрета кисти нидерландского художника Рембрандта Харменс ван Рейна (1606 - 1669) обнаружили спустя 200 лет хранения в частной коллекции британской семьи, сообщила газета Financial Times. По ее данным, эксперты аукционного дома Christie's наткнулись на картины голландского мастера, когда проводили "обычную оценку". "Я не знал, что мне предстоит увидеть", - сказал представитель аукционного дома Генри Петтифер. "Я осмелился помечтать. Но для меня было удивительно, что эти картины никогда ранее не изучались. Они полностью отсутствовали в литературе о Рембрандте", - отметил он. Согласно газете, к выводу о подлинности картин пришли как в самом аукционном доме, так и в Рейксмузеуме - художественном музее в Амстердаме, где специализируются на творчестве Рембрандта. Отмечается, что на картинах изображена пара, "связанная семейными узами с художником", - Ян Виллемс ван дер Плуйм и его жена Яапген Карелс. Аукционный дом теперь выставит портреты на продажу в Лондоне в июле. Перед этим их покажут в Нью-Йорке и Амстердаме. Оценочная стоимость двух картин составит 5-8 миллионов фунтов стерлингов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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живопись, рембрандт, лондон
Культура, Живопись, Рембрандт, Лондон
В частной коллекции нашли два неизвестных портрета кисти Рембрандта
FT: два неизвестных портрета кисти Рембрандта нашли спустя 200 лет в частной коллекции
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Два неизвестных ранее портрета кисти нидерландского художника Рембрандта Харменс ван Рейна (1606 - 1669) обнаружили спустя 200 лет хранения в частной коллекции британской семьи, сообщила газета Financial Times
.
По ее данным, эксперты аукционного дома Christie's наткнулись на картины голландского мастера, когда проводили "обычную оценку".
"Я не знал, что мне предстоит увидеть", - сказал представитель аукционного дома Генри Петтифер.
"Я осмелился помечтать. Но для меня было удивительно, что эти картины никогда ранее не изучались. Они полностью отсутствовали в литературе о Рембрандте", - отметил он.
Согласно газете, к выводу о подлинности картин пришли как в самом аукционном доме, так и в Рейксмузеуме - художественном музее в Амстердаме, где специализируются на творчестве Рембрандта. Отмечается, что на картинах изображена пара, "связанная семейными узами с художником", - Ян Виллемс ван дер Плуйм и его жена Яапген Карелс.
Аукционный дом теперь выставит портреты на продажу в Лондоне в июле. Перед этим их покажут в Нью-Йорке и Амстердаме. Оценочная стоимость двух картин составит 5-8 миллионов фунтов стерлингов.
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